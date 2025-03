El Cacereño visita a un Granada en buena forma

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 12 de febrero 2023, 08:14 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino se enfrenta este domingo (Ciudad Deportiva, 12.00) al Granada CF. Las de Ernesto Sánchez llegan tras perder ante el FC Barcelona B por 0-2 en un partido en el que merecieron más. Un Granada que acude con una racha positiva de cuatro victorias consecutivas, en quinta posición, con un punto menos que el conjunto verde. En la ida jugada en Cáceres, el Cacereño dejó los tres puntos en casa con su victoria por 2-1.

Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino, comenta que «el equipo no llega en las mejores condiciones, porque estar dos jornadas sin obtener la victoria ha hecho daño. Después de tanta tensión en una semana de tres partidos, perder finalmente aquí en casa contra el Barça B después de generar bastantes ocasiones es duro. Ahora mismo hay mucho en juego en cada encuentro». A pesar de la derrota ante el Barça B y el empate ante el Espanyol, no hay inquietud, sino trabajo: «la temporada está siendo muy buena, pero somos autoexigente. Queremos siempre ir a ganar y llevar dos jornadas seguidas sin hacerlo no te genera dudas, te generan ganas de volver a competir y de volver a optar por luchar por la victoria».

Sobre el Granada, Ernesto nos cree que «llega en su mejor momento y ahora es el equipo que mejor racha lleva en la competición, con cuatro victorias consecutivas. Al final esto es cuestión de dinámicas y de estados de ánimo. Ya se lo creen y sacan los partidos. Están ampliando las posibilidades en cuanto a sus ataques y es un equipo que defiende bien, y además juega en su casa, donde se encuentran muy cómodas». La victoria se basa en «tener un partido muy serio, que todas las jugadoras vayan en la misma dirección, que no tengamos despistes y materializar las ocasiones».