El Cacereño suma un nuevo triunfo veraniego frente al Villanovense

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:47

El Municipal Villanovense ponía en liza un duelo entre dos equipos que hasta hace unos meses compartían la misma categoría, pero a los que actualmente separan dos escalones tras el ascenso del Cacereño a Primera RFEF y el descenso del conjunto serón a Tercera RFEF. Un duelo de pretemporada que se llevaron los verdiblancos por 0-2.

Pronto dio un golpe de autoridad el bloque de Julio Cobos, que imponía la lógica en el minuto 3 tras una contra que se inició en un saque de banda en campo propio y que desembocó en un centro de Morales que Carlos remató al larguero y Diego Gómez remachó de cabeza.

Los locales no se amilanaron y tuvieron la réplica instantes después con un gol anulado en el minuto 13. Cerca de la media hora de juego volvió a avisar el Villanovense, obligando a Javi Barrio a sacar un disparo de Abel bajo palos.

Tras el paso por vestuarios, el Cacereño apretó el acelerador y sería un canterano el que ampliara las diferencias en el marcador con el tanto de Mario Valiente, que puso el segundo para su equipo tras una buena jugada individual culminada con un potente disparo. En la segunda parte bajó el ritmo y las ocasiones escasearon, destacando únicamente un cabezazo de César cuando corría el minuto 68.

