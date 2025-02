El Cacereño sigue sin reaccionar y ya es colista

El Cacereño Femenino sigue sin remontar el vuelo y ya es colista. El equipo de Ernesto Sánchez no termina de encontrar sus buenas sensaciones en ... el campeonato liguero y volvió a perder en su campo ante el Atlético de Madrid B por 0-2.

El partido comenzó muy igualado sin apenas ocasiones en los dos equipos. Hasta que en el minuto 28 Emma Moreno desniveló la balanza para el filial colchonero. El gol no desanimó a un Cacereño que no se quería rendir ante el mazazo recibido y por su desesperación con la árbitra por las faltas que no pitaba. Castañeda tuvo la oportunidad de igualar el choque, pero su disparo se marchaba fuera.

En la segunda mitad, el Atlético B aumentaría su ventaja gracias a un penalti transformado por Yolanda Sierra en el 57. Esther Gómez pudo recortar distancias en el minuto 62, pero el balón no entró en la meta de las de Virginia. Nerea tuvo dos ocasiones y después lo intentaron Lucía y Sonya también sin suerte.

El Cacereño Femenino siguió luchando hasta el último minuto, pero el gol que alimentara las esperanzas verdiblancas no llegaría. En el tiempo de descuento el preparador físico Eduardo Barroso sería expulsado con tarjeta roja directa.

El equipo de Ernesto Sánchez no consigue trasladar a la liga sus buenas sensaciones que ha mostrado en la Copa de la Reina.