El Cacereño seca al todopoderoso Alhama

El técnico del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, tenía una consigna clara de cara al duelo de este domingo en Pinilla. Sabía que se enfrentaba ... al equipo más en forma y con mayores argumentos ofensivos de Primera RFEF, que ya dejó su impronta en el duelo de la primera vuelta con un 4-0 incontestable. Todas las opciones de sumar pasaban por desconectar al Alhama e impedirles llegar con claridad arriba, donde son voraces. El mérito del punto obtenido (0-0) en el duelo disputado en la tarde de este domingo es doble, consiguiendo además mantener su portería a cero, un hito contra el líder que hasta la fecha solo había estado al alcance del Alavés, el otro gran aspirante al ascenso directo a Liga F.

Las murcianas avisaron pronto, obligando a Delia a emplearse a fondo en el minuto 3, desviando a córner un disparo con peligro. No se amilanaron las locales, que no renunciaron a tratar de acercarse a la meta rival y lo hicieron a balón parado en el minuto 15, con un saque de esquina botado por Adela que remató Nerea. Las verdiblancas lograron contener el arsenal ofensivo de sus rivales, que no estuvieron cómodas en ningún momento.

Tras el descanso, fue Natalia Montilla la que probó suerte buscando sorprender a la guardameta del Alhama en el minuto 55. Las visitantes no eran capaces de dar con la tecla y su técnico decidió mover la coctelera para hallar algún revulsivo que cambiara la dinámica del partido. Pero transcurrían los minutos y el Cacereño se mantenía sólido atrás, sin fisuras entre sus líneas que pudieran aprovechar.

Además, las extremeñas seguían intentando estirarse en algunas fases del juego y en el minuto 83 Midori intentó un chut a la media vuelta que no encontró portería.