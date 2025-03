El Cacereño, a resetear la mala imagen ofrecida ante el Atleti B

Redacción BADAJOZ. Domingo, 11 de febrero 2024, 09:22 Comenta Compartir

Todavía colean las consecuencias de la última derrota del Cacereño Femenino ante el filial del Atlético de Madrid y el técnico extremeño, Ernesto Sánchez, fue muy contundente en la previa del duelo que les enfrenta al Alhama este domingo, a partir de las 12.00 horas, en Pinilla. «Espero que ese nefasto partido sea una pequeña mota. Es lo que menos me gusta como entrenador, un equipo con tan poco nivel competitivo, se lo he advertido a mis jugadoras, no voy a consentir más un encuentro de ese calado». En esos términos se manifestó el preparador del conjunto cacereño, visiblemente enfadado y que reconoce haber dado un toque de atención a su plantilla, «hay que espabilar, activar el modo de máxima concentración».

Las murcianas luchan por recuperar su estatus en la élite y ocupan la cuarta plaza a cinco puntos del puesto de ascenso directo, mientras que las locales se ubican un puesto y dos puntos por encima del descenso. Sánchez pidió el apoyo de la afición y la directiva ha anunciado que los abonados del Cacereño entran gratis.