El Cacereño renueva a la meta Allyson Ballesteros

Viernes, 15 de julio 2022

El Cacereño Femenino busca seguir manteniendo el bloque de la pasada campaña y sigue sumando efectivos. Ayer anunció que la portera Allyson Ballesteros renueva su compromiso en la que será su segunda temporada en el club.

Allyson Ballesteros (Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1999) es una portera joven, polivalente. Ha sido llamada con la selección de Colombia sub 17 y sub 20, y la selección de Colombia de fútbol sala sub 20. Allyson formó parte del Independiente de Santa Fe durante la 2017 y 2018. En 2017, junto a Angie Castañeda, ganaron la Primera Liga Colombiana Femenina. Desde el 2019, hasta la pasada temporada, ha formado parte del Equidad Seguros. La pasada campaña compaginó tanto Reto Iberdrola como Primera Nacional, formando parte de las plantillas de ambos ascensos.

Allyson se une a Tatiana, Nerea, María Jesús, Angie, Elsa, Edna, Midori, Santibáñez, Ayaka, Corbacho, Akari, Manoly, Hitomi, Delia y Leivis en la plantilla de la nueva 1ª RFEF Femenina.

