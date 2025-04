El Cacereño recupera uno de sus dos partidos aplazados por la covid

Miércoles, 2 de febrero 2022, 08:32 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino afronta, a las 18.00 horas, en el Manuel Sánchez Delgado, su partido aplazado de la jornada 13 de Reto Iberdrola ante el Fundación Albacete, que no pudo disputarse por casos de covid en las manchegas. El técnico, Ernesto Sánchez, destaca del rival de este miércoles su potencial ofensivo, ya que «tienen a la máxima goleadora de la categoría y jugadoras con mucha eficacia». El entrenador del conjunto verde explica que «va a ser un partido igualado. Tenemos que salir a morder en casa, debe ser una verdadera final, porque tenemos que cortar la racha negativa». No en vano, no conocen la victoria desde el pasado 7 de noviembre, cuando derrotaron al Real Unión de Tenerife (2-0). Desde entonces, cuatro derrotas y dos empates, además de los duelos que han tenido que ser pospuestos por la incidencia del coronavirus. El Cacereño ocupa ahora mismo la décima posición con 21 puntos, a nueve del liderato que ha ocupado durante varias jornadas.