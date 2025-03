El Cacereño lamenta la marcha de Edna

Sábado, 5 de agosto 2023, 09:20 Comenta Compartir

Mala noticia para el Cacereño Femenino. Una de sus jugadoras más decisivas, Edna, eleva un peldaño su próximo destino y se marcha a la máxima categoría nacional. Edna Imade ha fichado por el Granada CF Femenino, de Primera, según anunció este viernes el club andaluz. Un anuncio que no sentó nada bien al club cacereño, que niega que haya acordado su salida aunque poco podía hacer para evitarla. La nueva futbolista del Granada emitió un comunicado dando las gracias al Cacereño. «Ha sido una decisión muy dura que me ha partido el corazón ya que me separaré de las compañeras con las que he compartido mis mejores momentos en el fútbol. Gracias por todo», dijo.