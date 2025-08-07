HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

1ª RFEF FEMENINA

El Cacereño Femenino juega su primer test ante el Sporting de Huelva

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:47

El Cacereño Femenino se puso en marcha el pasado viernes iniciando la pretemporada oficialmente con la primera sesión de entrenamiento. El conjunto verdiblanco sienta las bases de un proyecto que cuenta con el exigente referente del curso pasado, en el que se quedó a las puertas del ascenso a Liga F y en el que cuajó una gran actuación en la Copa de la Reina.

El conjunto que dirigirá una campaña más Ernesto Sánchez empieza a planificar el calendario de compromisos amistosos para este verano, abriendo fuego con el choque que enfrentará a las extremeñas contra el Sporting de Huelva, de Segunda RFEF. Será en tierras andaluzas, en el estadio Antonio Toledo, el próximo sábado, a partir de las 19.15 horas, con entrada gratuita.

El conjunto extremeño se pone en liza con un plantel en el que destacan ausencias sensibles y en el que se mezcla la continuidad de jugadoras importantes con nuevas incorporaciones. Siguen Yorladiz, Delia Baz, Tatiana Fernández, Noko Matlou, Leivis Ramos, Sara Rubio, Lezcano, Carmen Acedo, Nerea, Arévalo (filial) y Midori, y se ha reforzado el equipo de momento con Aya Hotsumi, Cora, Akari, Yui, Sara Carrillo y Bella, pero llegará algún fichaje más.

