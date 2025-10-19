El Cacereño Femenino, ante un reto mayúsculo

El Cacereño Femenino se midehoy en Pinilla (12.30 horas) al rival más fuerte de Primera RFEF. Así lo reflejan las estadísticas y la tabla ... clasificatoria, con un Alavés que comanda la categoría de plata con 16 puntos, invicto, después de sumar cinco victorias y un empate, erigiéndose en el máximo realizador del campeonato y que solo ha encajado cuatro tantos.

Un análisis que corrobora el técnico verdiblanco, Ernesto Sánchez, en la previa del duelo: «Nos enfrentamos al líder, claro favorito al ascenso, con una plantilla excepcional y un cuerpo técnico continuista, tiene todas las papeletas para ascender directo». Cualquier lectura que se haga a priori en este encuentro decanta la balanza hacia las vitorianas, «vienen de tres partidos sin encajar un gol en liga, haciendo goles con bastante facilidad y generando muchísimas ocasiones». Sin embargo, las extremeñas se encomiendan a sus armas para poder hacer frente a un rival de alta alcurnia. Según palabras del preparador cacereño, todo pasa por ser «sólidas en defensa, un equipo reconocible, que se vea lo que es el Cacereño Femenino y a partir de ahí ocasiones vamos a tener. Si las hacemos dudar, no van a ir tan fuertes arriba». Aunque es consciente de que se enfrenta a un adversario muy completo y difícil de maniatar para evitar que despliegue su arsenal en ataque. «Tienen muchos recursos, te hacen gol en facetas muy distintas, desde balón parado, transiciones, juego posicional...».

Nuevo fichaje

El conjunto verdiblanco anunció en la tarde de ayer una nueva incorporación. Angélica Ordóñez llega procedente del Internacional Palmira de Colombia, «centrocampista dominante y de buen trato de balón que también puede jugar de central», indica el club sobre su refuerzo.