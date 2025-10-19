HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sesión de entrenamiento esta semana. CP CACEREÑO FEMENINO
PRIMERA RFEF FEMENINA

El Cacereño Femenino, ante un reto mayúsculo

Las extremeñas se miden al Alavés, líder destacado con 16 puntos, invicto, máximo realizador y el que menos ha encajado

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

El Cacereño Femenino se midehoy en Pinilla (12.30 horas) al rival más fuerte de Primera RFEF. Así lo reflejan las estadísticas y la tabla ... clasificatoria, con un Alavés que comanda la categoría de plata con 16 puntos, invicto, después de sumar cinco victorias y un empate, erigiéndose en el máximo realizador del campeonato y que solo ha encajado cuatro tantos.

