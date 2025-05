El Cacereño Femenino se aboca a un imposible

El Cacereño Femenino sufrió un duro revés ante el Dux Logroño en la ida de la final del playoff de ascenso a Liga F (0- ... 3). Dos goles cerca del final complicaron demasiado la eliminatoria y le obliga casi a un imposible. El equipo verde necesita la hazaña de ganar por cuatro o más tantos el próximo domingo en Logroño.

La visitante Asenjo tuvo la primera ocasión del partido mano a mano ante Delia, que despejó limpiamente el balón. Una llegada de Toro a la línea de fondo no conectó con Lezcano en el segundo palo por escasos centímetros. La propia Lezcano sí tuvo una ocasión tras una efectiva presión de Yorladiz, pero su disparo se marchó raso y desviado. La primera ocasión clara del Dux llegó por un despiste de Alba, Asenjo disparó al poste, y Keefe recortó ante Noko y reclamó un penalti no señalado.

El asedio continuó varios minutos. Yorladiz replicó con una notable jugada individual por la banda izquierda a la que Lezcano no llegó por poco. El Logroño tomó ventaja a diez minutos del descanso. Keefe se internó por la banda derecha y definió a la derecha de Delia para romper las tablas. El gol encajado sentó como un jarro de agua fría al Cacereño. El entrenador Ernesto Sánchez movió ficha al paso por los vestuarios dando entrada a Midori por Toro. Las locales salieron mejor al segundo tiempo. Un disparo lejano de Sara Rubio no encontró puerta. Ante el atasco por zonas interiores, el golpeo a media distancia se erigió como una buena opción para generar peligro. Acedo hizo una notable jugada por la banda y se sacó un derechazo de exterior que no se coló en la escuadra por escasos centímetros.

El conjunto de Ernesto Sánchez adelantó líneas. Anna Cola, empezó a tener presencia en área rival, si bien su centro atrás no encontró rematadora. Adela, de libre directo, casi encontró la escuadra de la meta de Chelsea. Los últimos minutos del partido fueron letales para las aspiraciones de ascenso del Cacereño. Cebolla aprovechó una nueva acción a balón parado para rematar libre de marca. Al mazazo se le sumó el del 0-3 definitivo casi al límite del tiempo reglamentario. Yui realizó una enorme jugada individual culminada desde la frontal del área mediante un lanzamiento imposible para Delia. La superioridad física del Dux Logroño, sobre todo hacia el final, resultó determinante para tan amplio triunfo. El partido de vuelta será el próximo domingo (18.00 horas) en Pradoviejo.