El Cacereño, en la cresta de la ola

Ni es fruto de la casualidad ni puede considerarse algo anecdótico. 16 jornadas después de su debut en la recién creada Primera RFEF Femenina y ... ya iniciada la segunda vuelta de campeonato, el Cacereño no solo tiene licencia para soñar, sino que también permanece, por méritos propios, en la cresta de la ola para luchar por el ascenso directo a la élite nacional. Colíder junto a Deportivo de la Coruña y Eibar, el equipo de Ernesto Sánchez, cuyos objetivos a principios de temporada eran más terrenales, asume «sin presión, pero con ambición» un reto del que todo el grupo de trabajo quiere ser partícipe.

Tras derrotar el pasado sábado por 0-2 al Deportivo de la Coruña, el equipo verdiblanco ha visto reforzadas sus mayores aspiraciones. Un escenario que desde el grupo de trabajo, por el momento, prefieren observar desde la barrera con el objetivo de no tener una presión añadida. «A principios de temporada nos plateamos estar entre los cinco primeros y por ahora lo estamos cumpliendo. La liga está muy igualada y no nos podemos volver locos. No nos vamos a obsesionar con el ascenso porque ahora mismo es una quimera», explica a HOY Ernesto Sánchez.

El entrenador del Cacereño mantiene que el buen momento que atraviesa su equipo tiene mucho que ver con todo lo ya conseguido en campañas anteriores. «Es un trabajo de muchos años de desarrollo futbolístico con una base y ahora se están viendo los frutos. El equipo está muy bien y el trabajo físico que se está haciendo es excelente. Las jugadoras están como un tiro».

Ernesto Sánchez considera que algunas claves del éxito pasan por la armonía existente en el grupo, así como por la implicación evidenciada. «Estoy muy contento con el ambiente de trabajo. Ya tenía un buen cuerpo técnico la temporada pasada, pero el actual es de máximo nivel. No puedo pedir más. Todos los compañeros te dicen los fallos a la cara y eso es una cosa que yo, como entrenador, necesito. Son sinceros. En las buenas están y en las malas están el doble».

Al margen de lo deportivo, y ya en el aspecto personal, no está siendo una temporada fácil para el entrenador del Cacereño debido a la todavía reciente muerte de su padre, a quien siempre tiene presente en cada victoria. «Fue un palo durísimo y es algo que no se puede asumir de manera sencilla. Todas las enseñanzas que me transmitió en cuanto a valores las intento hacer llegar al equipo».

Tatiana Fernández, uno de los baluartes del equipo y la encargada de guardar la portería verdiblanca, veía este martes el entrenamiento de sus compañeras sin vestirse de corto debido a una lesión que se produjo el pasado sábado. La cancerbera natural de Monroy, que se recupera de un esguince de tobillo y de una distensión en el ligamento de una rodilla, aboga por disfrutar del camino. «Vamos partido a partido y disfrutando cada momento. Un ascenso sería bonito, pero si no vas disfrutando los partidos que vas realizando durante la temporada es algo que quedaría vacío».

La jugadora extremeña tiene claro que sin voluntad y sacrificio no existe recompensa. «Esta situación es un premio al trabajo porque desde el cuerpo técnico nos están preparando a conciencia. Desde que iniciamos la pretemporada nos están metiendo muchísima caña, pero uno de los secretos de este Cacereño es el trabajo incansable. Estamos muy bien físicamente y esta es la línea a seguir. El ascenso, a priori, no era uno de nuestros objetivos. Vamos sin presión, pero con ambición». En lo que al aspecto individual se refiere, Tatiana también agradece la presencia de Manolo Jordán como entrenador de porteras. «Para mí está siendo vital tener a mi lado a alguien como él».

Edna Imade, la goleadora

Otra de las caras reconocibles en el Cacereño Femenino es la de la delantera nigeriana Edna Imade. Con ocho goles en su haber, es la máxima realizadora del equipo y la segunda de toda la competición, tan solo superada por Ari, del Barcelona B. «Ahora estoy en un buen momento de forma y aprovecho para ayudar al equipo en todo lo que puedo. Creo que todo el grupo está trabajando muy bien y estamos consiguiendo lo que preparamos en los entrenamientos».

Edna dice sentirse cómoda en Cáceres, donde compagina el fútbol con los estudios. Como reto personal, la delantera del Cacereño, que el pasado verano también demostró grandes dotes en la modalidad de fútbol playa, no se marca límites. «Como el año pasado marqué ocho goles, mi intención esta temporada era poder conseguir 10. Si vienen más, mucho mejor», explica sin dejar de lado su característica sonrisa.

Con nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas, la próxima cita para el Cacereño tendrá lugar el domingo a las 11.00 horas en Pinilla frente al Tenerife B, un rival inmerso en la pugna por la permanencia. Ante sí, el equipo extremeño tendrá la posibilidad de continuar exhibiendo credenciales para aspirar a lo máximo.