El Don Bosco se gradúa con los mayores

Mucho se habla del dominio del CD Extremadura hacia su objetivo de ascenso como súper gran favorito, pero el Don Bosco ostenta una condición que no ha podido conservar el conjunto almendralejense y es ser el único equipo de la Segunda Extremeña que todavía no conoce la derrota. Eso sí, los dos clubes han logrado esta última jornada la clasificación matemática para el playoff de ascenso a la Primera Extremeña a falta de cinco partidos. Y ambos con apenas seis meses de existencia al ser proyectos de nueva creación.

El Don Bosco es un club con vocación formativa, pero este verano decidió dar el salto a categoría sénior y completar así todos los niveles. «En marzo ya empezamos a trabajar en la idea. Yo entrenaba al juvenil de Liga Nacional, que por entonces ya había cumplido sus objetivos y eso nos permitió que en mayo ya estuviésemos centrados en el proyecto del equipo sénior. Desde verano no he podido descansar ni quince días», cuenta su técnico Marcos Antonio López. Y con apenas unos meses de rodaje, el club colegial se ha graduado con los mayores.

El Don Bosco se hace grande. «Es una alegría inmensa cumplir nuestro primer objetivo pese a ser un equipo nuevo», expone Javier Pavo. El presidente de la entidad salesiana tenía claro desde el principio que el equipo sénior iba a ser una iniciativa sólida y de largo recorrido. «Una vez que vimos lo que estaba llegando al equipo sabíamos que podíamos aspirar a lo máximo posible», reconoce. Marcos López tiró de agenda y empezó a reclutar efectivos para dar forma a su plantilla. «Únicamente hay tres jugadores del juvenil del año pasado y el resto son de zonas distintas. Se ha formado un equipo muy compacto», explica el técnico pacense. Y en ese vestuario la piedra angular es Ruby, el héroe del ascenso del Badajoz en 2010 ante el Mancha Real e incombustible a sus 38 años tras su paso la campaña pasada por el Aceuchal y Villafranca de Tercera. «Es digno de elogio. Le pongo siempre de ejemplo a los más jóvenes. Un jugador que ha pasado por categorías superiores y verle tan implicado con el club y lo que les transmite a sus compañeros», elogia Marcos Antonio López.

El entrenador Marcos Antonio López durante un partido del Don Bosco.

En Badajoz capital existía un vacío para dar cabida a esos chavales que acaban su etapa juvenil y quieren seguir jugando sin tener que coger el coche para entrenar. Un hueco que solo cubría el Gévora y que ahora permite el florecimiento de equipos tradicionalmente dedicados a la base como el Don Bosco o la Hispanolusa. Aunque Javier Pavo aclara que el sénior colegial no iba a ser un mero relleno para los juveniles que pasan de etapa. «Desde el principio siempre he dicho que no queríamos que el equipo fuera una continuidad del juvenil. Si lo hubiésemos intentado con chicos de 18 años no sale igual la experiencia», comenta el presidente.

En ese sentido, se refleja en un modelo similar por filosofía y estructura de club. «El Diocesano ha conseguido llegar muy lejos en poco tiempo. No digo que nosotros vayamos a hacer lo mismo, pero un pasito más podemos dar. El Diocesano es nuestra referencia», relata Javier Pavo.

Javier Pavo, presidente del Don Bosco.

El primer objetivo ya está conseguido. Queda dar el segundo paso del ascenso. «Si se consigue vamos a trabajar para hacer el equipo más competitivo posible y si no seguiremos trabajando igual para intentarlo el año que viene», sostiene el presidente. Y a partir de ahí, en los siguientes años, pensar en categoría nacional. «La Tercera ya son palabras mayores», exclama Marcos Antonio López. «Siempre digo que hay que verlo de dos formas, como inversión o como gasto. Si ascendemos habrá sido una buena inversión y si no será un gasto. Los costes de la liga son elevados, suponen unos 22.000 euros», precisa Javier Pavo.

El Extremadura ya es campeón y al cuadro colegial le falta un punto, aunque ambos llegan al parón de la jornada 17 con los mismos 42 puntos. «Van un punto por encima de nosotros. Si jugaran en Tercera seguro que no pasarían apuros. Conozco a la plantilla y al cuerpo técnico», indica el entrenador. Mientras el conjunto de Cidoncha ya ha mordido el polvo con una derrota y un empate, el Don Bosco aún no sabe lo que es perder y solo ha cedido tres empates. «Queremos cerrar el primer puesto cuanto antes y después intentar acabar invictos», señala Marcos Antonio López. El equipo colegial comparte con el Santa Amalia, de la Primera Extremeña, ser los únicos equipos extremeños invictos en competiciones sénior. «Es muy difícil permanecer 17 jornadas sin perder en cualquier categoría. Llevo muchos años en el fútbol y es complicado», subraya el técnico.