El GL Bolaños acumula su segunda victoria consecutiva. GL BOLAÑOS
FÚTBOL SALA

El GL Boñaños golea en casa y el Jerez empata fuera

Jornada positiva para los representantes extremeños, que sumaron ante rivales manchegos

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El Grupo López Bolaños sigue imparable y sumó su segundo triunfo en la segunda jornada en el grupo 4 de Segunda B. El equipo fontanés ... venció al Moral (4-1) para compartir liderato junto a dos equipos más que también han hecho pleno en este inicio liguero. Por su parte, el Jerez Futsal sumó su primer punto al empatar en la cancha del Cobisa (3-3) y se quita algo de presión para no caer en el furgón de cola.

