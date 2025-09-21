El GL Boñaños golea en casa y el Jerez empata fuera

El Grupo López Bolaños sigue imparable y sumó su segundo triunfo en la segunda jornada en el grupo 4 de Segunda B. El equipo fontanés ... venció al Moral (4-1) para compartir liderato junto a dos equipos más que también han hecho pleno en este inicio liguero. Por su parte, el Jerez Futsal sumó su primer punto al empatar en la cancha del Cobisa (3-3) y se quita algo de presión para no caer en el furgón de cola.

El GL Bolaños arrancó fuerte su encuentro ante el cuadro de Moral de Calatrava, aunque alcanzó el descanso con mínima victoria. En la reanudación, los ciudadrealeños empataron, pero los fontaneses marcaron rápido y ya fueron definitivamente los dueños de la situación para marcharse en el marcador. Román, Javi, Manuel y Álex fueron sus goleadores.

Mientras tanto, el Jerez tuvo el partido ganado ante el toledano Cobisa. Los jerezanos fueron ganando 1-3, pero en los últimos instantes los locales igualaron el marcador cuando los de Jerez tuvieron ocasiones para haber sentenciado antes. Sebi (2) y Sergi marcaron para los templarios, que esperan que estas tablas supongan un punto de inflexión para acomodarse en posiciones tranquilas después, también, de la buena imagen ofrecida a pesar del mal sabor que les dejó el empate final.

En la próxima jornada, duelos ante rivales con la vitola de favoritos. El GL Bolaños viajará a Albacete y el Jerez recibirá al Rivas.