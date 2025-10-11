HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Jerez tratará de cosechar su primer triunfo del curso. MANUEL DELGADO
FÚTBOL SALA

El GL Bolaños, a seguir arriba y el Jerez, a salir de abajo

Los fontaneses jugarán en Madrid, mientras que los templarios lo harán en casa ante el Vivocuenca

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Los dos equipos extremeños en el grupo 4 de Segunda B afrontan este sábado la quinta jornada con la mirada puesta en consolidar su plaza de playoff de ascenso, el Grupo López Bolaños, y en intentar celebrar su primer triunfo para salir de los puestos de descenso, el Jerez Futsal.

El GL Bolaños vuelve a desplazarse a Madrid después de haberlo hecho el martes para jugar la segunda ronda de la Copa del Rey, de la que fue eliminado en la prórroga por el Spínola Chamartín. En esta ocasión su rival será el Tres Cantos (17.00 horas), con quien tratará de sumar una nueva victoria para, como mínimo, seguir en la estela del trío de líderes. Los fontaneses cuentan con 9 puntos, uno menos que esos tres primeros clasificados, y no pueden descuidarse para conservar su buena posición, teniendo en cuenta además que después jugarán dos jornadas seguidas en casa. Los madrileños comparten el farolillo rojo con el Jerez al haber sumado un solo punto. En su pista empataron con el Albacete (3-3) y perdieron con El Álamo (3-7).

Por su parte, el Jerez recibirá al Vivocuenca (18.30 horas) en su pabellón Francisco José Rivera Montero. Los templarios están obligados a no fallar para, por lo pronto, igualar a puntos al conjunto conquense, que está fuera del cuarteto de cola. En sus dos anteriores choques caseros, a los de Jesús ‘Titi’ no les acompañaron los resultados y quieren brindar la primera victoria de la temporada a su fiel afición. El rival manchego, como visitante, ganó a El Álamo (3-5) y perdió con el Alcorcón (8-2).

