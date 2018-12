LIGA FEMENINA Bocado cacereño al Quesos El Pastor tras dos prórrogas Enorme la estadística de Paula Ginzo (16 puntos y 16 rebotes) para el Al-Qázeres ayer. :: opta El Nissan Al-Qázeres siempre fue a remolque, pero se mantuvo en el partido para rematar al equipo zamorano en el segundo tiempo extra OPTA ZAMORA. Domingo, 23 diciembre 2018, 10:13

Quesos El Pastor y Nissan Al-Qázeres disputaron un atractivo encuentro de cara al espectador. Pese a que los errores pudieron con los aciertos en los dos equipos en muchas fases del duelo, el hecho de que se llegase a los tres tramos decisivos con igualdad en el marcador le imprimió emoción al duelo. Y fueron tres tramos decisivos porque se jugaron dos prórrogas. Todo después de un duelo en el que el conjunto zamorano siempre mandó en el marcador, abrió relativas brechas en el luminoso pero no fue capaz de soltar nunca a una escuadra extremeña que no se dio jamás por vencida. El inicio fue arrollador de un Quesos El Pastor que con un arranque de 19-4 parecía encarrilar el duelo. Alston y Nelson se convertían en las artilleras de un conjunto local que pese a todo no lograba distanciar a un rival que con Forasté enchufada permitía que la brecha nunca se abriese. Se llegaba al descanso con un igualado 40-37 gracias a un trabajo mental brutal de las de Jesús Sánchez, que nunca se desconectaban.

80 QUESOS EL PASTOR 87 AL QÁZERES Quesos El Pastor Stanacev (6), Quevedo (13), Alston (19), Nogaye Lo (26) y Nelson (10) -cinco inicial-. También jugaron: Ainhoa López, Laura Marcos, Tamara Seda (6) y Celia García. Nissan Al-Qázeres Ocete (14), Ferrari (24), Ginzo (16), Shacobia (17) y Maize (6) -cinco inicial-. También jugaron: Carla Marisa (2), Elena Corrales y Miriam Forasté (8). Parciales: 24-18, 16-19, 18-17 y 11-15 (6-6, 5-12). Árbitros Lema Parga, Sánchez Cutillas y González Morán. Eliminaron por faltas a las locales Nelson y Seda. Incidencias Pabellón Ángel Nieto, ante 400 espectadores.

Tras el asueto, volvió a ocurrir lo mismo que en la primera mitad, el Quesos El Pastor lograba ventajas que rondaban los nueve puntos, siempre por delante, con Nogaye Lo haciendo mucho daño a la defensa cacereña. Pero se entraba en el último cuarto con todo abierto. 58-54 a falta de diez minutos. Llegaban los problemas para ambos equipos. El conjunto zamorano se cargaba de faltas y Nelson y Seda se iban al banco eliminadas. El poder interior de las naranjas se debilitaba y solo quedaba la opción del triple, en donde las locales no tenían el día. Por su parte, Cáceres perdía a su estrella Shacobia y también parecía quedar mermado; aunque Ferrari y Ocete ya habían asumido el modo remontada como lideresas del equipo, además de los 16 puntos y 16 rebotes de Ginzo.

Con todo, se llegaba al último instante con todo por decidir, empate a 69 y ataque para Zamora. Nogaye Lo, la mejor de su equipo, no acertaba en el triple y se llegaba a la prórroga. En ese tiempo suplementario, las de Sánchez fueron quienes dispusieron del balón del triunfo, pero el lanzamiento de Ocete a cuatro metros lo escupió el aro. Segunda prórroga con empate a 75 y los dos equipos muy cansados. Pero en este segundo tiempo suplementario, Cáceres supo jugar su baza del juego interior, tanto en ataque como en defensa, ante un mermado poste bajo local y también aprovechó el paupérrimo día en el exterior de las zamoranas para terminar ganando por 80-87.