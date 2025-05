Berlusconi promete «un autobús de putas» a los jugadores de su equipo de fútbol

Darío Menor Roma Miércoles, 14 de diciembre 2022, 12:22 | Actualizado 14:11h. Comenta Compartir

A sus 86 años, Silvio Berlusconi no renuncia a seguir cultivando la misma imagen de sí mismo que le permitió convertirse cuatro veces en primer ministro de Italia: la del empresario que es capaz de trasladar su éxito desde las empresas hasta el mundo del fútbol y que no tiene empacho en vanagloriarse de ser el macho alfa universal. Su última demostración vino en la noche de este martes durante la cena de Navidad junto a la plantilla y los empleados del Monza, el equipo de fútbol que controla desde 2018 y que consiguió ascender esta temporada a la Serie A, la primera categoría del 'Calcio' italiano.

En el discurso con el que celebró los objetivos alcanzados y la buena marcha del club, de momento fuera de la zona de descenso tras un inicio de temporada titubeante, a Berlusconi se le calentó el verbo a la hora de motivar a sus jugadores ante los partidos más difíciles que afrontarán en las próximas jornadas. «Ahora viene la Juventus, el Milan, etcétera. Si ganáis a uno de estos grandes equipos os hago llegar al vestuario un autobús de putas», dijo el magnate, consiguiendo las risas y aplausos de los presentes, entre los que estaba su compañera sentimental, Marta Fascina, que tiene 32 años (54 menos que él) y es diputada en las filas de su formación política, Forza Italia.

Berlusconi consideró que su propuesta de recurrir a un grupo de prostitutas para que los jugadores del Monza celebraran una eventual victoria ante alguno de los grandes equipos del 'Calcio' era «un estímulo más». La broma de dudoso gusto vino después de alabar las cualidades del entrenador, Raffaele Palladino, un tipo «bravo, simpático, amable y capaz de estimular a nuestros chicos» que antes se encargaba de los juveniles de este equipo de las afueras de Milán y al que Berlusconi y su 'mano derecha', Adriano Galliani, recurrieron a mediados de septiembre tras el mal comienzo del Monza en la Serie A, con un solo punto logrado en las primeras seis jornadas. Berlusconi incluso coquetea ahora con la idea de ganar el campeonato, un objetivo con el que también soñaba cuando se logró el ascenso y le dijo al entrenador de entonces que él «ponía el dinero» para contratar a los futbolistas que hiciera falta. «Hemos luchado todo el año, no ha sido fácil, pero ahora tras 110 años hemos regalado al Monza su primera temporada en Serie A. ¿Hay que seguir soñando? Está claro. Debemos tener como objetivo el Scudetto y el triunfo en la Champions League. ¡Yo estoy habituado a ganar siempre!», dijo cuando logró el ascenso.

La del «autobús de putas» no es la única salida de tono de tipo sexual del exprimer ministro relacionada con su equipo de fútbol. Hace tres años celebró el desembarco de Galliani en el club con estas palabras en otra cena de Navidad. «Desde que Galliani ha venido me dicen que vive del Monza desde la mañana hasta la tarde. Incluso por la noche no deja de pensar en el Monza y parece que ya no folla. Respecto a mí, he oído rumores que me han molestado. Es verdad que hasta hace poco follaba seis veces por noche. Ahora me duermo después de tres veces. Sea a no verdad, ¡contadlo por ahí!».

Temas

Silvio Berlusconi