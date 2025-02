Benzema no encuentra su sitio en Arabia

I. Asenjo Miércoles, 24 de enero 2024, 11:47 Comenta Compartir

Arabia Saudí quiso dar el pasado verano un buen golpe en la mesa en la idea de expandir sus tentaculos en el deporte mundial para hacer del territorio árabe una 'Meca' de distintas disciplinas. A golpe de talonario tentó a múltiples estrellas en plenitud deportiva de clubes top europeos, sin embargo en unos meses la burbuja parece que va pinchándose, y en este mercado invernal algunos de los futbolistas están deseosos de salir porque no encuentran su sitio en el 'paraíso' en el que recaló hace un año Cristiano Ronaldo, pionero en el éxodo de grandes estrellas.

El primer ejemplo de ello fue Jordan Henderson, que dejó el Liverpool tras doce años defendiendo la camiseta red, y su experiencia en el Al Ettifaq le ha convertido en la primera estrella arrepentida de Arabia. Ahora el británico acaba de fichar por el Ajax tras romper su contrato, lo que le supone la renuncia total a los 36 millones de euros (por dos temporadas) que había firmado.

Al británico se le puede unir ahora Karim Benzema, que dice sentirse bajo «presión» en el Al-Ittihad, y ha pedido salir «temporalmente» del club, que le ha propuesto una cesión a otro equipo del campeonato saudita, según ha informado la agencia de noticias AFP. La opción de jugar en otro club saudita ha sido rechazada por el francés, que se siente «incapaz de dar lo mejor de sí mismo en el Al-Ittihad debido a la presión», ha explicado la misma fuente. En este sentido, ha añadido que al futbolista le gustaría jugar como cedido en Europa. El entorno del delantero, con contrato hasta 2026, no ha respondido a estas informaciones.

El antiguo jugador del Real Madrid, de 36 años, está en el centro de las críticas por su bajo rendimiento en su nuevo club. Estuvo de vacaciones más de tres semanas, un periodo en el que desactivó su cuenta Instagram -seguida por 76 millones de personas- y volvió a Yeda el pasado jueves con 17 días de retraso. Al día siguiente, tuvo lugar una reunión «acalorada» sobre el futuro del Balón de Oro 2022, entre el consejo de administración del club, el técnico Marcelo Gallardo y Benzema, señaló esta fuente. Desde su regreso, el delantero se entrena solo y no ha viajado con sus compañeros a Dubai para una concentración por «razones disciplinarias».

Esta temporada Benzema ha marcado nueve goles y ha dado cinco pases decisivos, lejos de su antiguo compañero Cristiano Ronaldo, con 20 dianas y 9 asistencias con Al-Nassr. El Al-Ittihad, séptimo de la Saudi Pro League tras tres derrotas consecutivas, es el equipo que ha encajado más goles en el campeonato y que menos ha marcado de los cuatro equipos que están en manos del Fondo de inversión pública (FIP). La reanudación del campeonato está prevista el 7 de febrero.

No es oro todo lo que reluce en el fútbol de Arabia Saudí. Es lo que advirtió hace días Aymeric Laporte, otro de sus grandes fichajes del pasado verano. El excentral del Athletic de Bilbao, fichado por el Manchester City antes de su salto a Arabia, resalta que las condiciones económicas son excelentes, pero no sucede lo mismo con la calidad de vida y con el trato que reciben de los clubes. El exrojiblanco dice que «hay muchos jugadores que están descontentos» y se incluye en el grupo de ellos en una entrevista con As. «Si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer», indica sobre su posible retorno.

El internacional por España es incluso cuestionado sobre si valora un regreso a Europa. Contesta que no es algo que valora de inmediato, pero que no descarta de cara a un futuro. «De momento, no me lo he planteado, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así».

En lo que implica al fútbol español también destaca la figura de Juanmi. El delantero estaba cedido por el Betis al Al-Riyadh pero la operación se ha cancelado antes de lo previsto. El Betis ha roto la ecsión y ahora medita poder cederlo al Cádiz, que se jugará la permanencia hasta el final de la Liga. Sería el primer futbolista español en dejar la liga saudí, apenas seis meses después de su llegada.