Un brote de covid-19 propicia un surrealista Belenenses-Benfica

COLPISA / AFP Sábado, 27 de noviembre 2021, 23:21 Comenta Compartir

La pandemia del coronavirus sigue dejando escenas casi surrealistas, como la vivida este sábado en la liga portuguesa, con el Belenenses, diezmado por un brote de covid-19, enfrentándose al Benfica con solo nueve futbolistas, dos de ellos porteros.

El encuentro entre el gigante lisboeta (tercero en la clasificación) y el modesto Belenenses, que lucha por mantenerse en la élite, estuvo en duda por los numerosos casos de covid-19 (14) que han afectado al plantel de los 'Azules', que comenzaron el partido con solo nueve jugadores y con Joao Monteiro, habitual portero, de jugador de campo. Tampoco tenían efectivos en el banquillo.

«¿Esto qué es? ¿Soy el único que no entiende por qué no se ha aplazado el partido?», reaccionó en Twitter Bernardo Silva, ex del Benfica y actual jugador del Manchester City, además de una de las estrellas de la Seleçao. «Vergonzoso» fue el calificativo utilizado por Alfonso Sousa, jugador del Belenenses, por el hecho de que no se aplazara el partido que se disputa en el Estadio Nacional de Lisboa.

Críticas

En la previa, el técnico Filipe Candido ya advirtió que debería contar con varios jugadores del filial para afrontar el partido, debido a la gran cantidad de bajas por lesión o por el brote de covid-19. No obstante, el presidente del club, Rui Pedro Soares, admitió este sábado en conferencia de prensa antes del partido que la entidad «no ha pedido el aplazamiento del partido contra el Benfica». «Tenemos 38 jugadores inscritos y confiamos en todos ellos. Por lo tanto, la decisión (de aplazar el partido) corresponde únicamente a las autoridades de salud. Vamos a esperar y respetaremos la decisión», añadió.

La decisión de aplazar no llegó y el equipo se presentó en el estadio únicamente con nueve jugadores. Encima, apenas habían pasado 25 segundos del primer tiempo cuando el Benfica anotó el primer tanto: el austriaco Valentino Lazaro centró desde la izquierda y el brasileño Eduardo Kau se lanzó a cortar la pelota en el primer palo, con la mala fortuna para él que lo introdujo en su propia portería.

Con estos precedentes, nada bueno se presagiaba para el Belenenses, que al descanso perdía 7-0, con goles del suizo Haris Seferovic (14, 39 de penalti), del alemán Julian Weigl (27) y del uruguayo Darwin Núñez (32, 36 y 45). El esperpéntico encuentro finalizó en el minuto 50, cuando la lesión de Joao Monteiro dejó a un Belenenses que había regresado de la caseta con dos futbolistas menos, con solo seis jugadores y el árbitro decretó el término del partido por falta de jugadores.