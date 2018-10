Belén Martínez, la pichichi de Europa Belén Martínez celebra con su compañera Mireya uno de los tantos marcados esta temporada La jugadora oliventina ha anotado diez goles en 365 minutos con el Santa Teresa y su inicio supera con creces al de las grandes delanteras del continente MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 18 octubre 2018, 08:12

'Veni, vidi...' y marcó. La llegada de Belén Martínez Sousa (Olivenza, 24/11/1988) fue postrera, a escasos días del inicio de la competición. Fue una oportunidad de mercado y el Santa Teresa no la desaprovechó. Corrían los albores del mes de septiembre y la propia jugadora reconoce que se planteó tomarse un año sabático. «Había decidido no jugar este año, no me convenció la opción de seguir en el Extremadura, me llamaron varios equipos, pero tampoco me cuadraba». Entonces se iniciaron las conversaciones con María Jesús Vega, presidenta de la entidad pacense, que le presentó un proyecto ilusionante que la sedujo. Se reencontraba además con Juan Carlos Antúnez, con quien coincidió en el Llanos de Olivenza, así como con Estefa y Marta Parralejo, que son «amigas desde la infancia».

Sin haber realizado apenas pretemporada, su respuesta a la apuesta de la directiva ha sido inmediata y contundente. Únicamente en el primer choque se quedó sin ver portería en los 23 minutos que disputó ante el Granada. A partir de ahí, su instinto de 'killer' se ha desencadenado. Dos dobletes y dos 'hat-trick' consecutivos son su carta de presentación. Ya ha firmado una decena de goles y posee un promedio de dos tantos por partido. Ha disputado un total de 365 minutos repartidos en tres choques completos (Sporting B, Pozoalbense, Peña El Valle), los 23 minutos en el estreno liguero y 72 minutos el pasado domingo ante el San Miguel. « Son rachas, luego puedes estar tres partidos sin marcar. He empezado bien, en esta categoría hay encuentros en los que se marcan muchos goles», explica.

Durante su trayectoria, sus guarismos se aproximan a una media de 25 goles por temporada. «En los dos últimos años, en los finales de campaña, por cuestiones de trabajo, había partidos que no podía jugarlos, sobre todo los de fuera, y ahí bajaba un poco la cifra». Con la proyección actual, acabaría el curso sobrepasando la frontera de los 50 tantos.

Sus números son estratosféricos, promediando un gol cada 36,5 minutos. Solo la atacante del Milán Valentina Giacinti supera sus registros en esta estadística en las grandes ligas europeas con un tanto cada 29,6 minutos, tras dos partidos jugados en los que ha logrado seis dianas. La delantera polaca del Wolfsburgo, Ewa Pajor, también se acerca al bagaje de Belén con 7 tantos, uno cada 36,7. Por su parte, Marie-Antoinette Katoto (PSG), Vivianne Miedema (Arsenal), Ellen Jansen (Ajax), Nikita Parris (Manchester City) y Ada Hegerberg (Olympique de Lyon), que encabezan las tablas del pichichi en sus respectivas competiciones, se quedan muy lejos de las cifras de Belén, con un promedio netamente inferior. Mientras que en la Liga Iberdrola, Jennifer Hermoso (Atlético) Alexia (Barça), Alba Redondo (Albacete) y Nahikari (Real Sociedad) encabezan la lista de goleadoras empatadas a cuatro tantos.

En la Segunda española, dos futbolistas igualan la puntería de la oliventina con diez goles: Jone Bilbao, del Friol CD Lugo (grupo I), e Idoia, del Eibar (grupo II). En un peldaño inferior aparecen los nueve goles de Isina, jugadora del Oviedo Moderno (grupo I), Azkona, del Athletic de Bilbao B (grupo II) y Lorena, del Tacón (grupo V).

En el grupo IV, en el que se encuadra el Santa Teresa, las aspirantes a arrebatarle el trono de máxima realizadora militan en su mayoría en el rival a batir para quedar campeonas, el Granada. Hasta tres atacantes del conjunto nazarí han perforado la meta rival en seis ocasiones: Yael Damaris Oviedo, Andrea Susana Ojeda y Laura Requena, 'Lauri'. Esta última es, para Belén Martínez, la futbolista más desequilibrante de la categoría junto a su compañera Estefa, que también lleva en su cuenta particular media docena de tantos. La irrupción de Belén ha relegado a la capitana pacense a una demarcación más retrasada en el enganche, aunque su idilio con el gol no se ha visto ni mucho menos mermado.

Primera División B

De esta comparativa se excluye a los grupos canarios, donde la descompensación del obsoleto sistema de competición en Segunda permite que en seis jornadas un equipo lleve 81 goles a favor y otro 88 en contra, o que se den goleadas como la registrada en el Vallinámar-Femarguín (0-38). Una situación que tiene las horas contadas tras aprobarse en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol la creación de la Primera División B, un escalón intermedio en el que jugarán los cuatro equipos mejor clasificados de cada grupo, incluyendo a los dos descendidos de la Liga Iberdrola. «Hay una diferencia muy grande entre los seis de arriba y el resto en cada grupo, y ese cambio nos va a venir muy bien. Es un impulso que se va a notar», argumenta la jugadora del Santa Teresa.

Hasta el momento, guarda con mayor cariño el 2-1 que marcó al Sporting B que daba los tres puntos a su equipo. «Fue el primero que conseguía, me quitó un peso de encima». Respecto a si tras sus tripletes le entregaron el balón como premio, responde entre risas que «no, en esta categoría no nos lo dan».

Este domingo tendrá una nueva oportunidad de prolongar su racha ante su exequipo, el Extremadura, en el Polideportivo municipal Tomás de la Hera de Almendralejo, a partir de las 13.15. «Guardo muy buen recuerdo de mi etapa allí, si marco no lo celebraré, ante todo está el respeto».