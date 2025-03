El Barça entra en una «nueva era»

«Estoy muy satisfecho porque a mí me gusta mucho el cómo. Tenemos una generación muy buena y se ha notado el hambre de títulos. ... Llevamos tiempo sin ellos, así que ojalá esto sea un punto de inflexión. Si lo hacemos contra el Madrid lo podemos hacer contra cualquiera», afirmó Xavi en la rueda de prensa tras levantar la Supercopa de España ante el eterno rival. El técnico catalán no pudo ocultar su felicidad en una noche en la que los suyos se quitaron una mochila enorme de la espalda. Los culés aplastaron a los blancos con un fútbol brillante y se demostraron a sí mismos que ya están listos para volver a la élite.

Ilusión. Esa es la palabra que mejor define lo que el barcelonismo ha sentido en las últimas horas. Después de varios años en las que han coleccionado varapalos, uno detrás de otro, contra el eterno rival y con la Supercopa de España en juego pudo ver cómo por primera vez en mucho tiempo todas las piezas encajaban. Xavi tiene por fin un equipo con mayúsculas que sabe perfectamente a lo que juega, en el que todos están comprometidos con su idea y en el que cada vez sobresalen más futbolistas dispuestos a dar un paso al frente. Cómo no creer cuando Gavi, de apenas 18 años, sigue dando pasos agigantados o cómo no creer cuando Busquets continúa al pie del cañón a sus 34 primaveras.

El Barça logró ante el Real Madrid cuajar un partido redondo de principio a fin, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. La apuesta de Xavi de juntar a Busquets y De Jong y liberar a Gavi y Pedri hizo que los culés llegaran mejor a la presión adelantada y que los dos jóvenes talentos azulgranas tuvieran mucho más espacio entre líneas, a la espalda de los centrocampistas blancos. Ahí se empezó a fraguar un triunfo que demuestra que el Barça está aprendiendo a dominar diferentes registros. Con cuatro centrocampistas puede madurar más los partidos y con dos extremos puede tener más amplitud y cambio de ritmo, recursos de un equipo que sigue creciendo y que puede haber encontrado el punto de inflexión. «Sabíamos que era una oportunidad y nos va a reforzar para seguir creciendo y poder ganar más títulos», aseguró Busquets, primer capitán azulgrana.

Las palabras de Busi son las de un vestuario que es consciente de que ha dado el primer paso para volver. «Significa mucho porque ganar siempre nos da un plus para lo que hay por delante. Hay una nueva generación. Creo que es algo muy lindo porque es el comienzo de una nueva era», afirmó Ronald Araujo, uno de los máximos exponentes de esa nueva camada que ha llegado al primer equipo culé derribando la puerta. Junto a él estuvo Jules Koundé, un futbolista cada vez más asentado y que también quiso redundar en lo que viene por delante para su equipo. «Ojalá sea un punto de inflexión. Estoy muy contento con este título, el primero», sentenció.

Gavi, la guinda del pastel

Si hay un futbolista que sobresalió por encima de todos y que representa mejor que nadie la fe del nuevo Barça ese es Gavi. Fue el MVP de la final después de marcar un gol, repartir dos asistencias y firmar un nuevo encuentro en el que estuvo omnipresente. Fue afilado cuando tuvo el balón, agresivo cuando debía robarlo y definitivo cuando miró hacia la portería rival. Su exhibición hizo que Xavi en rueda de prensa no escatimara en elogios. «Es pura pasión, pura alma, un chico que nos emociona a todos. Es un líder nato y le sale de dentro, no me canso de elogiarlo. No tiene techo», afirmó el técnico azulgrana después de un partido que al centrocampista andaluz le supo a poco. «Estoy feliz sobre todo por la victoria, aunque también por el gol y las asistencias, pero me queda mucho por mejorar», concluyó.