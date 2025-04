Todos contentos en el Camp Nou

DANIEL PANERO Madrid Miércoles, 24 de agosto 2022, 00:15 | Actualizado 23:46h. Comenta Compartir

El Fútbol Club Barcelona empató a tres este miércoles frente al Manchester City en un partido marcado por la recaudación de fondos contra la ELA. El encuentro, organizado por Juan Carlos Unzué, reunió a más de 90.000 espectadores en un Camp Nou que fue testigo de un duelo plagado de intercambios de golpes en el que los de Xavi, sin Lewandowski, estuvieron hasta tres veces por delante en el marcador gracias a los goles de Aubameyang, Frenkie de Jong y Memphis Depay, pero en el que fueron incapaces de cerrar el choque.

Con el objetivo cumplido. Así salieron Barça y Manchester City al césped del Camp Nou. 91.062 personas se dieron cita en un partido que tenía como fin recaudar fondos para luchar contra la ELA. Juan Carlos Unzué, que padece esta enfermedad desde hace más de dos años, organizó el choque, hizo el saque de honor y dio el pistoletazo de salida a una fiesta entre dos de los clubes más potentes del continente. «Disfrutad del partido», dijo el exguardameta culé y eso hicieron dos equipos que salieron con la relajación defensiva por bandera.

Y es que desde el primer minuto quedó claro que era una fiesta del fútbol. Xavi puso en liza un once plagado de novedades respecto al fin de semana, con Busquets y Koundé y con una segunda unidad en la que abunda el talento a raudales. La prueba salió bien de inicio y el Barça empezó con el cuchillo entre los dientes. Los culés presionaron arriba, incomodaron la salida de balón de los de Pep y encontraron espacios entre líneas. Todo iba bien salvo allí donde se deciden los partidos, en las áreas. Aubameyang, Kessié y Raphinha pusieron a prueba al meta Ortega-Moreno pero no lograron batirle y a las primeras de cambio el City se encontró un gol tras un error garrafal de Iñaki Peña. El ex del Galatasaray hizo la primera concesión del choque al no blocar un centro lateral. El balón suelto lo cazó Julián Álvarez para borrar de un plumazo el buen arranque azulgrana.

FICHA TÉCNICA: Barcelona: Iñaki Peña (Arnau Tenas, min. 81); Sergi Roberto (Dest, min. 81), Piqué (Eric García, min. 57), Koundé (Christensen, min. 81), Jordi Alba (Balde, min. 57); Busquets (Pjanic, min. 72), Kessié (Gavi, min. 57), Frenkie de Jong (Pablo Torre, min. 72); Ferran Torres (Ansu Fati, min. 46), Raphinha (Ez Abde, min 72) y Aubameyang (Memphis, min. 57).

Manchester City: Ortega-Moreno, Lewis (Cancelo, min. 46), Walker (Stones, min. 46) , Ruben Dias (Mbete, min. 64 / Bobb, min. 97), Gómez (Wilson-Esbrand, min. 46), Phillips (Rodri, min. 57), Bernardo Silva (De Bruyne, min. 64), Palmer, Mahrez, Álvarez (Haaland, min. 72) y Foden (Gundogan, min. 64).

Goles: 0-1: min. 21, Julián Álvarez. 1-1: min. 29, Aubameyang. 2-1: min. 67, De Jong. 2-2: min. 70, Palmer. 3-2: min. 79, Memphis. 3-3: min. 99, Mahrez.

Árbitro: José María Sánchez Martínez. Amonestó a Palmer

Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 91.062 espectadores.

Fue solo el primer regalo del día. El duelo tenía aroma de partido grande por el tamaño de los contendientes pero también lo tenía de amistoso por la fragilidad de ambos. Xavi y Guardiola, que se conocen como pocos, duplicaban sus estrategias y el choque se convirtió en un sinfín de balones perdidos para regocijo de un Camp Nou que veía el encuentro como un partido de tenis, de área a área. En esta ocasión la suerte sonrió a los culés. Aubameyang, quién sabe si en su último servicio al Barça, cazó un rebote en un balón parado para disparar sin mucho ángulo a portería y aprovechar el primer palo que Ortega- Moreno había dejado desguarnecido. Fue el epílogo de una primera mitad que acabó sin sobresaltos.

Tras la reanudación, el partido entró en fase de reposo. Ninguno de los dos equipos quería asumir riesgos en el apartado físico y eso influyó en un ritmo de encuentro que se volvió más lento con el correr de los minutos. Xavi y Guardiola, que no son de especular, miraron al banquillo e hicieron la revolución. El de Tarrasa dio entrada a Ansu Fati, Memphis y Gavi, mientras que el de Santpedor apostó por Gundogan y De Bruyne. El resultado fue un intercambio de golpes. De Jong anotó tras un error en la salida de De Bruyne y en seguida Palmer dio la réplica tras una jugada de tiralíneas en la que Cancelo dejó atrás en un desborde a Balde.

Fue el antepenúltimo chispazo de un partido que sirvió también para la reivindicación. Si Aubameyang y De Jong han vivido un verano plagado de rumores sobre su salida, también lo ha hecho el que anotó el tercer tanto culé. Memphis aprovechó una vez más los minutos y un centro lateral de Sergi Roberto lo recogió para agradar a un Camp Nou que sabe que este año hay dinamita en la punta de ataque. El gol del neerlandés pudo ser el que bajara el telón pero era el día de las concesiones y Christensen derribó en el área a Haaland sobre la bocina para que Mahrez estableciera el definitivo empate a tres que contentó a todos. Se cumplió con creces la misión de recaudar fondos para luchar contra la ELA y Xavi pudo sacar más conclusiones sobre el momento que atraviesa su equipo. El de Tarrasa pudo ver a un Koundé al que todavía le faltan automatismos para adaptarse al modelo Barça y vio también que las alternativas a Robert Lewandowski, si se quedan, tienen gol de sobra para dar un respiro al polaco.