El Barça, único club que no cumple con el límite salarial de LaLiga

Tras haberse reforzado con cuatro futbolistas en el mercado de invierno, el Barcelona es el único club profesional que no cumple con el límite salarial de LaLiga. El Real Madrid, sin embargo, se mantiene con un balance positivo de 739 millones de euros, al no haber gastado nada durante dicho período, en el que la entidad azulgrana ha incrementado sus pérdidas considerablemente. El Barça ha pasado de un coste positivo en plantilla de 97 millones en el mercado de verano a otro de -144 millones en el de invierno, como consecuencia de las contrataciones de Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré y Dani Alves. Sin embargo, el mecanismo de control económico impuesto por LaLiga para evitar la bancarrota de los clubes no le impedirá continuar fichando jugadores.

Sí se verá sin embargo el Barcelona limitado, la próxima temporada, y también las siguientes, para potenciar su plantilla, a no ser que tenga plusvalías, a través de CVC (el fondo de inversión con el que ha firmado LaLiga) o genere beneficios, con la venta de activos (caso de la concesión del nombre del Camp Nou a Spotify) y jugadores. «Para hacer fichajes, si no hace nada nuevo, el Barcelona tendrá que reducir el gasto o traer ingresos, porque no hay otra salida», reconoció este lunes la patronal de clubes a través de su director general corporativo, Javier Gómez. En situación económica tan crítica, el club de Joan Laporta, después de haber hinchado el globo de Erling Haaland, ya ha ido dando marcha atrás hasta descartar para la próxima temporada el fichaje del delantero noruego, cuyo coste ascendería al menos a 250 millones de euros.

Ahora ha sido una diferencia de hasta 242 millones la que ha llevado al Barça, desde el verano al invierno, a un balance negativo de -144 millones. Después de desprenderse de Griezmann el último día de agosto, el Barcelona ha podido incorporar en el último mercado a cuatro nuevos jugadores por su ahorro con el retirado Agüero, la cesión de Coutinho o la rebaja de la ficha de Umtiti. «El Barça ha deteriorado su patrimonio neto. Hay que obligarle a que ahorre», reclamó el dirigente del organismo que preside Javier Tebas. La entidad culé sigue estudiando por tanto fórmulas para cuadrar sus cuentas y ya no descarta ni siquiera firmar con CVC, cuando hasta ahora rechazaba de pleno, junto al Real Madrid y el Athletic, comprometerse con el fondo británico.

La regla del 1-4

El mismo límite salarial que impidió al Barcelona renovar a Messi y seguramente no permitirá este año la llegada de Haaland es el que amenaza en estos momentos al club catalán, forzado a reducir de nuevo también los salarios de su primera plantilla para equilibrar sus números. El Real Madrid, en cambio, podrá acometer ya sin problemas el ansiado fichaje de Mbappé, con un sueldo para el crack francés que llegará gratis de, como mínimo, 25 millones de euros limpios por temporada, ya que el club blanco dispone desde el pasado verano de 739 millones para gastar en salarios de su primer equipo.

Ya para inscribir a Ferran Torres (su precio fue de 55 millones de euros más 10 por incentivos) y cumplir con el juego limpio financiero, el Barcelona debió liberar cuatro veces el valor del futbolista, según la regla del 1-4. Es decir, liberar cuatro euros de sueldos para tener la posibilidad de inscribir a uno. El Barça llegó a presupuestar el pasado verano 470 millones en masa salarial, cuando LaLiga cifró entonces su tope en 97 millones. Ningún club profesional ha experimentado un declive tan enorme, ya que en LaLiga Santander el segundo club con su balance positivo más rebajado es el Valencia (de 57 en verano a 31 en invierno). En LaLiga SmartBank, el Girona ha aumentado sin embargo su coste de 3,9 millones a 9,3, aunque el que sigue liderando la lista es el actual líder de la categoría, el Eibar, con 30 millones y muy escasa ventaja sobre el Valladolid.