El 'Barçagate' se complica: Enríquez Negreira amenazó al club con tirar de la manta

La bola de nieve azulgrana no para de aumentar, mientras el Barcelona mantiene silencio. Nuevas revelaciones agravan aún más el llamado 'caso Negreira'. El exvicepresidente ... del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, no solo cobró del Barça mientras formaban parte de la cúpula arbitral, sino que con posterioridad amenazó al club azulgrana a través de un burofax con tirar de la manta y hacer públicas «sin miramientos, las irregularidades».

El exárbitro, según 'El Mundo', lanzó una advertencia a la entidad blaugrana, después de que esta dejara de contar con sus servicios en 2018. «No creo que otro escándalo favorezca al club», señala en el burofax de Enríquez Negreira remitido al Barcelona. «No profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club. Pero usted (Josep Maria Bartomeu), me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial», remata el exvicepresidente de los colegiados.

La Fiscalía investiga a Enríquez Negreira por cobrar 1,6 millones de euros del Barça por sus labores de asesoría entre 2016 y 2018. 'El País', en cualquier caso, cifra en siete millones la minuta abonada por el club culé al exárbitro desde 2001 por informes verbales. Bajo la presidencia de Joan Gaspart, el Barça contrató a Enríquez Negreira, ya en aquel entonces vicepresidente arbitral. Los siete millones abonados son aparte de los que recibió su hijo, Javier Enríquez, por informes sobre los árbitros y que sí tienen soporte documental (1,6 millones).

Bartomeu reta a Laporta

La relación comercial entre el Barcelona y Enríquez Negreira cesó en 2018. En ABC, Bartomeu confirmó este viernes que fue él quien dio la orden de romper el contrato. «En 2018 se inició una época de recortes para sanear la economía del club. Este servicio costaba mucho dinero y se decidió anularlo», señaló. Bartomeu, como parte de la guerra interna entre mandatarios azulgranas, tiró con bala hacia Joan Laporta. «Cuadriplicó el sueldo a Negreira. Debería explicarlo», alertó el expresidente del Barça.

Fueron casi dos décadas y bajo la presidencia de cuatro juntas directivas (Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu). La noticia destapada por Ser Catalunya parte de una investigación de la Agencia Tributaria, de la facturación entre 2016 y 2018 de la empresa que Negreira tenía con su hijo, que ha derivado en diligencias de la Fiscalía, que dejan en mal lugar a la entidad azulgrana.

Enríquez Negreira está investigado por presunto delito fiscal por no haber tributado correctamente los pagos que recibía del Barça y por presunto delito de corrupción entre particulares. Aún no hay pruebas de que el dinero sirviera para comprar a los árbitros, pero la sombra de la duda se ha instalado en can Barça. Según el exárbitro el asesoramiento era verbal para que el Barcelona obtuviera un trato «neutral» por parte del estamento arbitral.

Victimismo culé

El club elude sin embargo reaccionar ante el escándalo. Joan Laporta tiró balones fuera y amenazó con querellas a quien insinúe que el club ha comprado a los colegiados. «No es casualidad que todo esto aparezca ahora; no lo es», afirmó. Tiró de victimismo y dijo que es una práctica habitual en todos los equipos.

«El Barcelona, en el pasado, había contratado los servicios de un consultor externo sobre informes técnicos de jugadores en categorías inferiores del Estado español. Adicionalmente este mismo consultor externo hacía asesoramiento arbitral, algo muy habitual en los grandes clubes», dijo. Obvió que Enríquez Negreira, cuando fue contratado, pertenecía a la cúpula arbitral. Xavi Hernández, tras el partido de la Europa League contra el Manchester United, fue claro. «A mí nunca me gustaría ganar con trampas, me iría para casa, de verdad. Lo que ganemos, tiene que ser en el campo, nunca fuera del campo», aseguró el técnico azulgrana.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya ha dejado caer que no habrá sanción deportiva al Barça, porque las posibles irregularidades ya han prescrito. Otra cuestión es la vía penal. El Gobierno, por boca de su ministra portavoz, confirmó este viernes que no habrá sanciones deportivas. «Habrá que espera al resultado de la investigación», dijo Isabel Rodríguez desde Guadalajara, precisando que sobre la base de la anterior Ley del Deporte como de la nueva, en estos hechos «no cabrían sanciones», pues han pasado más de tres años desde que se produjeron y habrían prescrito. Sí pidió «intentar que se aclare cuanto antes, pues el buen nombre del deporte español está en todos los lugares». «La marca España también lleva el emblema de los clubes españoles y es muy importante mantener esos valores en el ámbito deportivo», dijo la ministra.