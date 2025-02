El Barça todavía está muy «tierno»

Daniel Panero Jueves, 27 de julio 2023, 09:10 Comenta Compartir

El Barça está todavía muy lejos del nivel que se espera de él. Esa es la conclusión que se puede extraer de la primera prueba que realizaron los culés en la pretemporada. El equipo de Xavi Hernández debutó en la gira de Estados Unidos frente al Arsenal de Mikel Arteta con una sonora derrota por 5-3 que evidenció una galopante falta de ritmo por parte de los jugadores y la necesidad de que todas las piezas empiecen a ensamblar lo antes posible. Sólo quedan quince días para que la Liga eche a rodar y, por ahora, las sensaciones no son las mejores.

Fue así porque el Barcelona se encontró delante a un rival mucho más rodado. El Arsenal disputaba en el SoFi Stadium de Los Ángeles nada más y nada menos que su quinto partido de la pretemporada y eso se notó, y de qué manera, en las piernas de los futbolistas. Los Havertz, Gabriel Jesús, Saka, Odegaard y compañía iban en motocicleta y a su lado parecía que los culés iban en monopatín, persiguiendo por momentos la estela de sus rivales.

Arsenal Ramsdale; White, Saliba (Kiwior, min. 70), Gabriel (Holding, min. 84), Timber (Tierney, min. 70); Thomas (Jorginho, min. 70), Odegaard (Vieira, min. 62), Havertz (Smith Rowe, min. 46); Saka (Cozier-Duberry, min. 84), Trossard (Martinelli, min. 79)y Gabriel Jesus (Nketiah, min. 78). 5 - 3 Barcelona Ter Stegen (Peña, min. 46); Dest (Balde, min. 46), Araujo (Dembélé, min. 46), Christensen (Sergi Roberto, min. 46), Marcos Alonso (Koundé, min. 46); Oriol Romeu (Eric García, min. 46), Pedri (Ansu Fati ,min. 46), Gündogan (Kessié, min. 46); Raphinha (Marín, min. 46), Lewandowski (Ferran Torres, min. 46)y Abde (Frenkie de Jong, min. 46). Goles 0-1 Lewandowski (min. 7); 1-1 Saka (min. 12); 1-2 Raphinha (min. 32); 2-2 Havertz (min. 43), 3-2 Trossard (min. 55); 4-2 Trossard (min. 78), 4-3 Ferran Torres (min. 88) y 5-3 Fabio Vieira (min. 90).

Árbitro A. Chilowicz. No amonestó a ningún futbolista.

Incidencias Partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante 70.223 espectadores.

Y eso que Xavi puso en liza un once que perfectamente puede ser titular el día 13 de agosto en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe en el debut liguero. El técnico de Tarrasa apostó por el sempiterno 4-3-3 con Dest como sorpresa en el lateral, con Oriol Romeu y Gündogan debutando en la sala de máquinas y con Ez Abde como principal novedad en ataque acompañando a Raphinha y Lewandowski. La idea pronto se iba a ver que pasaba por un intercambio de golpes al que el Arsenal no rehuyó y del que los azulgranas iban a salir escaldados.

En esas idas y venidas sacó provecho Abde. El futbolista marroquí tiene todo para convencer a Xavi de que puede ser importante y solo la aglomeración de futbolistas y su buen cartel en el mercado le pueden privar de tamaña oportunidad en el Barça. Él fue el gran protagonista en el gol que abrió el choque. Avistó a su lateral, le encaró y puso un centro medido que, tras un rechace, Lewandowski mandó a la red. Pudo ser un inicio prometedor de no ser porque la defensa azulgrana hizo aguas a lo largo de todo el choque, fue en esa parcela donde los culés acusaron más la falta de ritmo provocada por la suspensión del partido ante la Juventus y el proceso vírico que sufrió buena parte de la plantilla. «Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Hemos estado tiernos en defensas», dijo Xavi al respecto.

Esa fragilidad en defensa se hizo patente a lo largo de todo el choque. Saka y Havertz se aprovecharon de ella antes del descanso para neutralizar el gol de Raphinha que, con la fortuna de golpear el balón en la barrera, marcó un gol de falta para los culés 816 días después. Pero ni por esas, los culés no pudieron poner en práctica el juego de posición ante un rival que consiguió robarle la pelota una y otra vez gracias a su mayor despliegue físico y que convirtieron el debut de Oriol Romeu y Gündogan en un partido muy complicado. Ninguno de los dos pudo jugar cómodo y se dedicaron a capear el temporal provocado por la pareja Thomas Partey y Odegaard y las continuas ayudas en la creación de Havertz y Trossard. Esa simbiosis de su rival hizo que los dos fichajes no pudieran brillar con la pelota.

Tras el descanso Xavi hizo borrón y cuenta nueva. De una tacada retiró a todos los titulares y dispuso un once en el que había varios nombres que están puestos en el escaparate del mercado de fichajes. Kessié, Ansu Fati y Ferran Torres todavía pueden ganarse el puesto y el técnico egarense les lanzó una oportunidad contra el Arsenal. No brillaron, pero no salieron tan mal parados como lo hicieron los laterales. Dest y Marcos Alonso sufrieron lo indecible en la primera mitad y la situación se repitió en la segunda con Koundé y Balde. Trossard aprovechó la caraja del galo para hacer el tercero y el cuarto en un abrir y cerrar de ojos. Ferran Torres recortó distancias tras una internada y Fabio Vieira cerró la cuenta con un disparo ajustado desde fuera del área para agriar aún más un debut que Xavi achacó a la falta de ritmo y a la intensidad del rival. «Parecía un partido de Champions porque la intensidad que han puesto no es normal. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas en un amistoso. Era nuestro primer partido y venimos de un virus», señaló el técnico de Tarrasa para explicar la actuación de un Barça que todavía está en pañales.