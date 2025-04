El Badajoz tiene que ganar al Leganés y esperar resultados para mantener la categoría

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 22 de mayo 2022, 08:42 Comenta Compartir

La División de Honor Juvenil llega a su última jornada con toda la atención centrada en la lucha por evitar la pérdida de categoría. Cinco de los seis descensos ya están adjudicados y del sexto tratan de escapar tres equipos: Badajoz, Burgos y Fuenlabrada. El que peor lo tiene es el equipo pacense, porque es el único de los tres que no depende de sí mismo.

La jornada se disputa en horario unificado (12:00) para todos aquellos conjuntos que se juegan cosas. El Badajoz recibe al Leganés en el Campo Eusebio Bejarano con la obligación de ganar para mantener las opciones de salvarse, ya que un simple empate, da igual lo que hagan los demás, significará el descenso a la Liga Nacional Juvenil.

Por suerte para el Badajoz, al Leganés no le va nada en juego. Sume los puntos que sume, no puede ser otra cosa que tercero, detrás de Atlético de Madrid y Real Madrid, lo que no deja de ser un excelente resultado.

Presuponiendo la victoria del Badajoz, a partir de ahí habría que mirar lo que hacen el Burgos y el Fuenlabrada. Ambos juegan fuera de casa, pero les bastaría un empate en sus respectivos partidos para salvarse. El Burgos juega en el campo del Alcorcón, que se juega ser noveno o décimo; y el Fuenlabrada juega en el campo del Valladolid, que quiere mantener su sexto puesto actual.

En resumen, si el Badajoz quiere salvarse, tiene que ganar al Leganés y esperar que el Burgos o el Fuenlabrada pierdan su partido.

En el resto de la jornada, el Flecha Negra dice adiós a la División de Honor jugando en el campo del campeón, el Atlético de Madrid, a partir de las 12:00. Por su parte, La Cruz Villanovense cierra una espectacular temporada en el campo del Rayo Majadahonda a partir de las 17:00. Lo hará ya sabiendo el resultado del Rayo Vallecano ante el Unión Adarve y si tiene posibilidades de alcanzar el cuarto puesto de la liga.