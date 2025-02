El Badajoz y el Diocesano quieren aplazar su descenso y La Cruz recibe al Real Madrid

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 15 de abril 2023, 15:20 Comenta Compartir

A falta de uno, el fútbol extremeño podría vivir este fin de semana dos descensos en División de Honor Juvenil. Y la verdad es que esa opción no es del todo imposible. Bastaría con que el Badajoz no gane en su partido en casa ante el Leganés y que el Diocesano no gane en su visita al Fuenlabrada. Incluso, aunque se dieran ambas victorias extremeñas, los marcadores resultantes en otros campos al final de la jornada también podrían consumar el descenso de pacenses y cacereños a falta de tres fechas. Por su parte, La Cruz Villanovense tratará de desafiar a la lógica dando un susto al Real Madrid.

Empezando por el principio, el Badajoz abre la jornada este sábado (16:00) recibiendo en casa a un Leganés que busca el tercer puesto de la clasificación final. Está a solo tres puntos del Rayo, que es el que completa el podio por detrás del Real Madrid y Atleti.

El Badajoz intentará no estar descendido cuando acabe el partido. Para ello, tiene la obligación de sumar los tres puntos. Si lo consigue, tendría que esperar al domingo para saber si sigue con vida una jornada más. Solo lo hará si gana y no puntúa La Cruz ante el Real Madrid.

El Diocesano tratará de hacer algo similar el domingo a las 12.30. Si no quiere descender sobre el campo, tendrá que ganar en el campo del Fuenlabrada, que ya tiene la permanencia asegurada. Si lo logra, tendrá que cruzar los dedos para que a La Cruz no le dé por ganar al Real Madrid.

Ese encuentro entre serones y merengues se disputará en el Anexo del Estadio Villanovense este domingo a partir de las 12.00. Misión más que complicada para los verdes, que siguen fuera de los puestos de descenso a pesar de la dolorosa derrota de la pasada semana en León. Tienen un margen de dos puntos; por tanto, mucho que ganar y poco que perder ante un equipo que lidera junto al Atleti el grupo 5 de la División de Honor Juvenil.