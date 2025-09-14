El Badajoz debuta con empate tras poner contra las cuerdas al Atleti

Redacción Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:09 Comenta Compartir

La temporada en la División de Honor Juvenil no ha comenzado de la mejor manera para los equipos extremeños. El balance tras la primera jornada es de un empate y dos derrotas, aunque el único punto llegó en el partido más inesperado: el Badajoz resistió en casa y empató 0-0 frente al Atlético de Madrid, actual subcampeón de la categoría.

El conjunto pacense firmó un encuentro muy serio, tratando de tú a tú a uno de los grandes favoritos al título. Incluso, acarició la victoria con varias llegadas peligrosas, especialmente en las botas de Jairo Bas, que estrelló un disparo en el palo en el minuto 59. También fue decisiva la actuación del guardameta local, Pablo Gragera, que realizó intervenciones de mérito para evitar el tanto rojiblanco. La expulsión del portero visitante en la recta final dio alas al Badajoz, aunque finalmente el marcador no se movió.

Menos opciones tuvo La Cruz Villanovense, que cayó 0-2 en casa ante el Unión Adarve. El conjunto madrileño fue superior y se adelantó justo antes del descanso con un gol de Siso, que ganó la acción a la defensa y definió con calidad (0-1). En el minuto 86, Trilla aprovechó un error en la salida de balón para sentenciar el encuentro (0-2).

Tampoco pudo sumar el Diocesano, que perdió 2-1 en su visita al campo del Trival Valderas. El equipo cacereño se adelantó en el minuto 38 gracias a un disparo de José Morales desde fuera del área que se coló junto a la cepa del poste (0-1). Sin embargo, los madrileños empataron con un gol de Jaime en el 70 y remontaron en el último suspiro, cuando Oliva aprovechó un desajuste defensivo para firmar el 1-2 definitivo en el minuto 90. Los cacereños no aprovecharon sus ocasiones y acabaron pagando un error defensivo al final.