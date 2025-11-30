El Badajoz y La Cruz sacuden la liga

Domingo de sorpresas en la undécima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil, que ha dejado dos triunfos de enorme mérito para el ... fútbol extremeño y un revés doloroso. El Badajoz tumbó al imbatido Real Madrid por 2-1, mientras que la Cruz Villanuevense se impuso por 1-0 al Real Valladolid. La nota negativa llegó con la derrota del Diocesano, que cayó por 2-0 ante el Rayo Vallecano.

La gran campanada de la jornada sonó en las instalaciones Paco Herrera, donde el Badajoz firmó una actuación sobresaliente para infligir al Real Madrid su primera derrota del curso. Los pacenses, que llegaban con la necesidad de sumar para alejarse del descenso, arrancaron el duelo con una intensidad desbordante. En el minuto 2, un balón filtrado dejó solo a Jairo Bas, que definió raso y cruzado para poner el 1-0. El Madrid respondió de inmediato: en el 8, un centro de Lezcano desde la izquierda lo empalmó Carlos Díez en el punto de penalti para establecer el 1-1.

Lejos de acusar el golpe, el Badajoz sostuvo el ritmo y mantuvo un duelo de tú a tú ante un líder que hasta ayer no había cedido un solo punto. El premio llegó en el 55, cuando Manu firmó un golazo tras una carrera desde el centro del campo, sorteando rivales y definiendo con la izquierda ante el meta blanco. El 2-1 desató la locura y, tras resistir los arreones finales del Madrid, el triunfo desembocó en una invasión de campo de una afición entregada.

También de enorme valor fue la victoria de La Cruz Villanuevense, que derrotó al Valladolid con un gol de Ginés a dos minutos del final, culminando una acción iniciada por Abdu y prolongada por Diego. El 1-0 permite a los villanovenses abandonar el farolillo rojo y colocarse a solo dos puntos de la permanencia.

Quien cae ahora a la última plaza es el Diocesano, superado por el Rayo Vallecano en apenas dos minutos fatídicos: entre el 21 y el 23 llegaron los dos tantos que sentenciaron el 2-0 final.