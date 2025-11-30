HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jairo Bas anotó el 1-0 para el Badajoz ante el Real Madrid. CD BADAJOZ
División de Honor

El Badajoz y La Cruz sacuden la liga

Los pacenses endosan al Real Madrid su primera derrota (2-1) y los villanovenses ganan al Valladolid en el final del partido (1-0)

R. H.

Badajoz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:07

Domingo de sorpresas en la undécima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil, que ha dejado dos triunfos de enorme mérito para el ... fútbol extremeño y un revés doloroso. El Badajoz tumbó al imbatido Real Madrid por 2-1, mientras que la Cruz Villanuevense se impuso por 1-0 al Real Valladolid. La nota negativa llegó con la derrota del Diocesano, que cayó por 2-0 ante el Rayo Vallecano.

