El Badajoz ve una batalla ganada para la plaza de 2ª RFEF que la jueza se declare incompetente

Vuelta de tuerca en el proceso judicial del Badajoz en pos de la adjudicación de la plaza que dejó vacante el Ursaria en su mismo ... grupo de Segunda RFEF. El club considera que la providencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz en la que se declaraba incompetente para entrar en el asunto –la petición de auxilio judicial para revocar la decisión federativa de denegarle dicha plaza y concedérsela al Móstoles– le beneficia pues de esa resolución se desprende que para la jueza el convenio es eficaz y por tanto el Badajoz ya no tiene que estar condicionado por los efectos de la declaración del concurso de acreedores, es decir, las limitaciones que supone estar inmerso en ese proceso.

La nueva presidenta del CD Badajoz, María Bernabé, aclara que no debe interpretarse como algo negativo dicha resolución de la jueza sino todo lo contrario e incluso lo define como «una batalla ganada dentro de una guerra más larga que puede durar unos cuatro años». Abogada laboralista, Bernabé explica que no «puede interpretarse al revés porque el juzgado ratifica las alegaciones de nuestro recurso ante el Comité de Segunda Instancia de la RFEF. Viene a decir que el Badajoz no se encuentra bajo los efectos jurídicos del concurso de acreedores, ni para lo bueno ni para lo malo, por eso la jueza se declara incompetente para conocer las cuestiones de la sociedad. Es como si dijera, 'no te puedo ayudar porque los efectos del concurso han cesado'. No considera que el club esté en concurso y por ello no puede intervenir. Ni siquiera la estima o la desestima, solo se declara incompetente».

«El juzgado ratifica las alegaciones de nuestro recurso ante el Comité de 2ª Instancia de la RFEF» María Bernabé Presidenta del CD Badajoz

Ahí está una de las claves en la disconformidad del club respecto a la negativa de la federación, ya que va en contra del texto refundido de la Ley Concursal –de rango superior al Reglamento de la RFEF– que recoge que cuando hay un convenio que es eficaz cesan todos los efectos de la declaración del concurso de acreedores. Un convenio que fue aprobado por el propio juzgado y que tiene el peso de una sentencia firme desde diciembre de 2023 que lo dictamina.

Pero la clave determinante en todo este embrollo es resolver la duda de si se puede dar por acabado el concurso o no, incluso habiendo un convenio catalogado como eficaz. Hay opiniones en ambas direcciones porque también se puede considerar el convenio una de las fases del concurso y hasta que no se dicte un auto de finalización del mismo legalmente no se puede dar por terminado. Entender eso en sentido estricto puede suponer una losa muy pesada para las empresas en esta situación. «Una cosa es que los efectos del concurso cesen y otra que, rigurosamente hablando, el concurso no concluya hasta que exista ese auto. Pero como esos efectos han cesado, al Badajoz se le tiene que tratar como a cualquier otra entidad, que es lo que no hace la federación para arrebatarle de manera injusta esa plaza, aunque ahí la federación comete una incongruencia porque cuando le interesa sí trata al Badajoz como si ya no estuviera en concurso», prosigue la dirigente blanquinegra aludiendo a que el ente federativo le exige al club algunas obligaciones que no se deben exigir a una sociedad que está inmersa en ese proceso concursal, como los pagos para los derechos federativos, bajas, la comisión mixta, etc. «¿Por qué discrimina para lo que le conviene, causando un perjuicio reputacional al club, cuando además éramos el único club que cumplía los requisitos?», se pregunta.

«Estamos resignados. Somos conscientes de que vamos a tener que jugar en Tercera pero esto es una guerra que acaba de empezar porque estamos para defender los derechos del club». Por eso el Badajoz ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de Majadahonda y sigue estudiando estrategias jurídicas en dicha defensa, comenta la presidenta. Siendo medidas cautelares no se debería dilatar el plazo de resolución, pera ya se sabe que el camino de la justicia es largo y espinoso. «Sabemos que tendremos que empezar en Tercera y confiamos en que con el equipo que se ha hecho y su implicación seremos candidatos al ascenso también por la vía deportiva. Estamos poniendo todas las armas para conseguirlo y al mismo tiempo queremos darle al club la estabilidad que no había con los anteriores propietarios», apostilla.

Respecto al embargo efectuado sobre los 208.000 euros que el Badajoz consignó para solicitar la plaza del Ursaria, María Bernabé contesta que esa cantidad no corresponde ser embargada y que se ha presentado la reclamación oportuna porque es una cantidad que la aporta una sociedad con el único fin de optar por la plaza vacante.