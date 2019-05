SEGUNDA FEMENINA No habrá autobús para la afición, pero el Santa Teresa no estará solo en Pamplona REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 2 mayo 2019, 08:19

Ayer expiraba el plazo para reservar una plaza en el autobús que el Santa Teresa tenía previsto habilitar para viajar a Pamplona de cara a la vuelta de las semifinales del playoff ante Osasuna. Finalmente no hubo inscripciones suficientes y no se organizará el viaje en autocar. Pero el conjunto pacense no estará solo el domingo en el duelo decisivo por el ascenso a la Liga Iberdrola. Desde el club aseguran que varios seguidores se organizarán para desplazarse en coches particulares llegando el sábado y pernoctando allí en la noche previa al encuentro.

El Santa Teresa se mide al conjunto rojillo con la ventaja del 1-0 de la ida merced al tanto de Estefa en la primera parte del partido disputado en El Vivero.