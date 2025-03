El Athletic resucita y aprovecha el paso atrás del Atlético para remontar

Amador Gómez Madrid Jueves, 13 de enero 2022, 00:05 | Actualizado 22:25h. Comenta Compartir

Quién les iba a decir a aquellos estudiantes vizcaínos que en abril de 1903 decidieron fundar un club de fútbol en Madrid, a modo de sucursal del Athletic del que eran aficionados, que estaban creando una rivalidad centenaria. Pusieron entonces las bases del Atlético de Madrid, el otro bando de uno de los duelos con más solera del fútbol español. Hoy ese antiguo enfrentamiento llega al continente asiático. Los viejos parientes se miden en Riad, la capital de Arabia Saudí, en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

Solo colchoneros y leones han osado discutir el dominio sobre el torneo de Barça y Real Madrid, pues además de los dos grandes, nadie más que ellos ha inscrito su nombre en el palmarés desde hace quince años, cuando el Sevilla alzó por primera vez el trofeo en 2007. Lo cierto es que la Supercopa se presenta como una oportunidad para ambos, en un momento en el que tratan de encontrar la mejor de sus versiones en mitad de la duda. Los madrileños, en zona Champions, eso sí, pero cuartos con Real Sociedad, Barça, Rayo y Villarreal al acecho y a 16 puntos ya del liderato, propiedad del Madrid con un partido más. Los vascos, novenos a cuatro puntos de la zona europea pero incapaces hasta ahora de dar ese paso más que les permita aspirar a la competición continental.

El Atlético cerró el año 2021 perdiendo cuatro encuentros consecutivos, en la peor racha de la década de Simeone en el banquillo rojiblanco. El inicio de 2022 pareció llevar al Metropolitano aires de cambio, con una victoria solvente ante el Rayo Vallecano y la sensación de que el retorno del Cholo al 4-4-2 marcaba un punto de inflexión. No falló el Atlético contra el Rayo Majadahonda en la Copa del Rey, después de dos temporadas haciendo las maletas frente a un conjunto de bronce, pero el empate de Villarreal, siendo un resultado aceptable ante un rival de primer nivel, volvió a arrojar el velo de la duda sobre el dibujo táctico colchonero.

En esas se planta el Atlético en Riad, sin dos hombres de la mayor importancia como Griezmann y Savic, pero con los uruguayos Giménez y Luis Suárez de vuelta tras cumplir sanción en La Cerámica. Por la presencia del delantero charrúa en la punta del ataque pasa el mayor de los debates en cuanto al once atlético, toda vez que el regreso a la defensa con los tres centrales disponibles -Felipe, Giménez y Hermoso- y Llorente y Carrasco en los carriles parece muy probable a tenor de lo ensayado en las últimas sesiones.

Correa y Sancet, en racha

En el centro del campo, Koke ya mostró en la última media hora del duelo contra el Villarreal que su presencia resulta fundamental frente al momento dubitativo de De Paul, mientras Kondogbia y Lemar se han hecho fuertes. El que parece inamovible es Correa, que atraviesa por un momento dulce con tres goles y una asistencias en los tres primeros duelos del año y previsiblemente acompañará al elegido entre los Suárez, Joao Félix o Cunha.

En el Athletic la igualada sin goles ante el Alavés en Mendizorroza mostró de nuevo la falta de pólvora de un equipo que firma un gol por partido esta temporada. El buen momento realizador de Sancet y la explosión de Nico, el menor de los Williams, con un doblete en el duelo copero en Mancha Real, sostienen las esperanzas de retener la corona.

Tras el gol en propia puerta de Unai Simón, provocado por un cabezazo a la salida de un córner de Joao Félix, el Athletic resucitó y aprovechó el habitual y fatídico paso atrás del Atlético cuando se adelanta en el marcador. La merecida remontada del vigente campeón de la Supercopa, que el domingo disputará su primera final en esta competición contra el Real Madrid, se fraguó en solo cinco minutos, gracias a dos acciones a balón parado que volvieron a retratar la falta de concentración y debilidad defensiva de un Atlético que esta temporada no es nada fiable y es incapaz de cerrar con éxito los partidos. Ni siquiera cuando está en juego la mitad de un título, como ocurrió en una semifinal de la Supercopa en la que el defensor del título obtuvo premio a su ambición y empuje ante un Atlético que tembló de nuevo frente a los córners y las faltas y fue sepultado por un par de remates certeros de Yeray, de cabeza, y de Nico Williams, que sentenció con la zurda tras un rechace.

El Atlético sigue sin aprender de sus errores y no deja de caer en la mala costumbre de dedicarse a intentar defender una ventaja mínima, en esta ocasión lograda con fortuna a la hora de juego, para a partir de ese momento dejarse dominar y ser superado por un Athletic que, en cuanto se vio por detrás en el marcador y comprobó las intenciones conservadoras del equipo de Diego Pablo Simeone, olió la sangre y ya no paró hasta dar la vuelta al marcador. No le pudo salvar Oblak al Atlético, porque aunque el portero esloveno firmó tras paradones, no evitó el trabajado triunfo de un Athletic que volvió a tirar de orgullo y de contundencia en los córners en el área contraria.

No dejó de buscarlo el Athletic desde que se adelantó en el marcador el Atlético, que se estrelló de nuevo en la defensa de las jugadas a balón parado y exhibió para desgracia suya su recurrente plan de contención que estaba destinado una vez más al fracaso. En esta ocasión, sin embargo, el fiasco fue bastante doloroso, para impedir al Atlético repetir final de Supercopa en Arabia Saudí frente al Madrid dos años después y despejar el camino a un Athletic que, marcado por el carácter de Marcelino de no darse nunca por vencido, reaccionó con coraje y atrevimiento. Todo lo contrario que el equipo de Diego Pablo Simeone, que mostró una vez más cobardía y se pegó otro sonoro batacazo.

Atlético Oblak, Llorente (Lodi, min. 46), Vrsaljko, Giménez, Hermoso, Carrasco, Koke (Herrera, min. 84), Kondogbia (De Paul, min. 51), Lemar (Cunha, min. 84), Correa (Luis Suárez, min. 71) y Joao Félix. 1 - 2 Athletic Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga (Yuri Berchiche, min. 75), Berenguer (Nico Williams, min. 70), Dani García, Zarraga (Vesga, min. 70), Muniain, Sancet (Raúl García, min. 70) e Iñaki Williams. Goles: 1-0: min. 62, Unai Simón, en propia puerta. 1-1: min. 77, Yeray. 1-2: min. 81, Nico Williams.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear). Mostró tarjeta amarilla a Iñigo Martínez, Vesga, Iñaki Williams y Hermoso, y roja directa a Giménez en el minuto 94 tras la revisión del VAR.

Incidencias: Segunda semifinal de la Supercopa de España 2022, disputada en el estadio Rey Fahd de Riad. Unos 10.000 espectadores.

Tal y como había ensayado, Simeone volvió a la defensa de tres centrales, pero con lo que realmente sorprendió fue con la entrada en el once de Joao Félix, que a la primera que tuvo, a los siete segundos, controló y marcó, pero lo hizo en fuera de juego. El delantero portugués, con libertad de movimientos, fue quien puso el talento en el inicio de un partido en el que el Atlético fue hasta el pitido final de más a menos, pasando de un comienzo esperanzador y ambicioso a esperar atrás a un Athletic que se volcó en la recuperación del balón y fue creciendo en control y dominio, aunque sin ninguna profundidad.

La única clara ocasión de gol que tuvo el Athletic en la primera parte fue sin embargo de Iñaki Williams, que perdonó solo ante Oblak, bien colocado para despejar la peligrosa llegada del delantero bilbaíno. El Atlético, en cambio, dispuso de alguna más en ese comienzo del encuentro en el que el dúo Correa-Joao Félix generó muchas dudas en la zaga del conjunto de Marcelino. También hubo un par de posibles penaltis en ambas áreas, de Berenguer a Lemar en el minuto 6 y poco después de Kondogbia a Sancet, que no entró demasiado en juego, con el Athletic muy lento en la elaboración y maniatado por una defensa que, una vez más, concedió más de lo deseado. Como suele hacer, el Atlético permitía jugar demasiado al rival, aunque el defensor del título carecía de capacidad de desborde y sorpresa ante la zaga liderada por Giménez, expulsado por una durísima entrada en el descuento tras la revisión del VAR.

Tampoco el centro del campo del Atlético estuvo fino, aunque el Athletic también estaba bastante más gris en la creación. Así se fue consumiendo, sin oportunidades para nadie, una primera mitad en la que la contención se impuso a la clase y la verticalidad. El orden del Athletic, sin embargo, funcionó en ese período en el que el Atlético solo tuvo chispazos de Joao Félix y Carrasco, sin contundencia ofensiva. Ambos equipos se fueron anulando y dieron por buena la igualada tras un primer tiempo muy intenso aunque con poco fútbol y claridad arriba. Con excesivo respeto de ambos para no cometer errores y permitir contragolpes. Se abrió sin embargo el duelo de cara a una segunda parte en la que Llorente abandonó y Simeone tuvo que retirar muy pronto a Kondogbia, el supuesto ancla del Atlético en un medio campo muy espeso al que no solo igualó el del Athletic gracias a su despliegue físico, sino que acabó triunfante el bilbaíno tras una nefasta segunda parte de los colchoneros.