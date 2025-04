Assan, el león verdiblanco que vino de Badajoz

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 26 de mayo 2023, 08:26 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

Apareció en la ciudad deportiva Luis del Sol como un cachorro y en poco más de un año se ha convertido en todo un león, diana ya de grandes clubes de España o de la mismísima Premier. Su proyección se ha disparado por su brillante actuación en la Copa de Campeones juvenil, la gran fiesta con los colosos de la División de Honor. Hablamos de Assan –acabado en 'e' pero él prefiere como suena– Diao, hispanosenegalés que llegó a Badajoz con solo tres años, cuando su padre pudo dar un paso más en su plan para lograr un futuro mejor para su familia. Un extremo, polivalente en posiciones ofensivas, que es pura dinamita y una perla de la cantera del Betis, que trata de mimarlo para que no se le pierda en un océano plagado de tiburones. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 y escuchar cantos de sirena desde las alturas es algo que le llena de orgullo, si bien dice estar muy feliz en Heliópolis. Desde la prensa andaluza ya mencionan que el club verdiblanco medita incorporarlo a la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Pellegrini. Casi nada.

Assan está ahora algo fastidiado por caer en la final de la Copa de Campeones ante el Real Madrid (1-3), pero con el tiempo valorará la fantástica temporada cuajada por el División de Honor del Betis, campeón del grupo andaluz. Su participación fue fundamental en la semifinal ante el Athletic, anotando de gran testarazo el primero de los tantos que clasificaron a los verdiblancos en la final ante el cuadro madrileño. «Es una pena. Seguimos fastidiados. Lo tuvimos tan cerca..., que sí duele. Pero analizando con los días piensas que lo que hemos hecho no se logra fácil. Hemos hecho historia y estamos contentos por ello, aunque nos hubiera gustado ganar. Marqué en la semifinal y en cuartos. En la semifinal y la final estuvieron mis padres y eso siempre suma, es un gran apoyo», se lamenta.

Ahora tiene 17 años y con 15 aterrizó en el fútbol base del Betis. Muy pronto comprobaron su excepcional físico y aptitudes y del juvenil de Liga Nacional pasó al División de Honor esta campaña. Y, una vez allí, compartió calendario con el filial del Betis, en Segunda RFEF, donde fue capaz de marcar en su segunda titularidad ante el Cartagena y ayudar al ascenso del equipo. «Ha sido una temporada bastante rara, la mitad con el juvenil, donde al principio jugaba poco, y luego, por las bajas del filial, en el filial casi toda la segunda vuelta. Fue un gran giro y todo ha acabado bien. Que haya grandes clubes interesados por mí o que el Betis me ofrezca una renovación me enorgullece mucho. Desde que jugaba en Badajoz mis hermanos y yo teníamos en mente ese sueño de ser futbolistas de un gran club o triunfar en el fútbol. Siempre piensas que es difícil, pero tuve confianza en mí».

Además, fue llamado a algunos entrenamientos con el primer equipo, todo un lujo para un chaval compartir terreno de juego con iconos de la talla de Canales, Joaquín o el 'Panda'. «Fue una gran experiencia. Cuando me lo dijeron no me lo creía, estaba flipando y muy, muy nervioso. Una vez allí con ellos sí fue más fácil, te ayudan mucho, por ejemplo Rodri –extremeño–, que se portó muy bien conmigo y sabe que vengo desde Badajoz. Con gente así es mucho más fácil».

Unos años atrás, en la barriada María Auxiliadora pacense, Assan daba sus primeras patadas al balón junto a su hermano mellizo Usseyn. Allí hizo sus primeras amistades, que dice conservará siempre, le depare lo que le depare el destino. Se estrenó como federado en el CD Badajoz, donde permaneció desde zagalines hasta benjamín de segundo año, cuando pasó al Flecha Negra y de ahí al Cádiz, donde viajó con su hermano pasando él al Betis en la temporada siguiente.

Más años atrás, la familia Diao Diaoune emigraba a Badajoz desde Senegal. Su padre trabaja como chapista y primero vino él hasta que pudo ahorrar y traerse a los suyos, mujer y tres hijos. El cuarto, de 8 años, sí es extremeño. «Mi padre llegó antes de que naciéramos, buscando una vida mejor y más formación y futuro para nosotros. En Senegal era más complicado. Después vinimos los demás. Yo tenía tres años y tengo unos recuerdos maravillosos de Badajoz y de mis comienzos en el fútbol, los entrenos y amigos, que los conservo. Hay que mantener las raíces porque es lo que me ha acompañado en este camino».

La lacra del racismo

Por su condición de jugador de raza negra afirma haber padecido los estragos del racismo, que cree que no será sencillo erradicar. «Se intenta solucionar, pero hagan lo que hagan no puedes controlar a las personas que van a los campos. Es muy triste que vivamos cosas así y no debería existir el racismo, el machismo, ni nada de eso. Tú vas a un espectáculo y pagas una entrada, pero no es necesario llegar al insulto. Yo lo he sufrido alguna vez, pero intento seguir con mi partido y no hacerles caso. Prefiero contestar en el campo e intentar marcar para que se fastidie el que insulta». Palabra de león.

