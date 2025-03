«El ascenso sería una ilusión, pero no nos debe quitar el sueño» José Luis SánchezDirectivo del CP Oliva y autor del libro 'Historia de una vida. Historia de un club'«Me ha sorprendido la entrega que tenían esos primeros directivos con el Oliva»

José Luis Sánchez recopila en un trabajo minucioso el medio siglo de vida del CP Oliva. Y lo hace de una forma muy especial y emotiva. Como tributo a la memoria de Basilio Sánchez. Su padre. 'Historia de una vida. Historia de un club' es en realidad dos obras en una, pero inseparables. No se entienden la una sin la otra. Es un recorrido nostálgico por ese Oliva de los 70. Y también de décadas atrás a través de los ojos de quienes compartieron vivencias con un joven Basilio para poner en contexto la razón de ser del CP Oliva. José Luis Sánchez le ha dedicado diez años de estudio, investigación, búsqueda de archivos, documentos, datos, entrevistas... para dar forma a un libro con el que completa en parte el legado de su padre, fallecido en 2003, y que desde 2007 da nombre al campo de fútbol de la localidad.

–¿Cuándo se empezó a plantear la idea de escribir el libro?

–La idea inicial surgió tras la muerte de mi padre y algunos otros antiguos directivos que atesoraban grandes anécdotas y vivencias. Con su ausencia se iban perdiendo muchos datos y mucha historia del club. Era entonces el momento de no dejar pasar más tiempo y recopilar toda la información y experiencias de los que aún recordaban esos primeros momentos del club.

–¿Qué se puede encontrar?

–En este libro se pueden encontrar dos historias paralelas, dos orillas de un río que discurren por el mismo curso. En una orilla la vida de una persona que vivió desde joven por y para el deporte, y en la otra, la formación de un club por parte de unos enamorados del fútbol. Esas dos historias tienen una persona en común, Basilio Sánchez.

–¿Cuál fue el primer hilo del que empezó a tirar?

–El primer hilo del que empecé a tirar, de entre toda la documentación que tenía mi padre, fue el primer libro de actas. En él se recogen los primeros acuerdos, los primeros integrantes de esa directiva y las primeras anécdotas. A partir de ahí, quedaba mucho trabajo por hacer, entrevistar e intercambiar opiniones con aquellas primeras personas que aún vivían.

–El libro lo divide en dos partes, la primera en homenaje a Basilio Sánchez, su padre, y la otra dedicada a la historia del club.

–Sí, como he comentado anteriormente, el libro se divide en dos secciones. En principio el trabajo iba encaminado a la historia de esos 50 años del Club Polideportivo Oliva. Rápidamente me di cuenta que mi padre aparecía en casi todos los actos de esa historia, y además de hacerle mi propio homenaje, creí interesante indagar y dar a conocer otros aspectos de la vida de mi padre, la otra historia.

–¿Qué supuso la figura de su padre para el Oliva?

–La figura de mi padre supuso para el Oliva, además de amor al fútbol y a su pueblo, sobre todo, continuidad, supervivencia y paciencia. Él no era de figurar mucho, pero cuando había alguna situación complicada como la de formar directiva, formar equipo o encontrar entrenador ahí estaba él para tirar del carro y sacar adelante una temporada más al CP Oliva.

–¿Cómo se funda el CP Oliva?

–El CP Oliva se funda por la necesidad de federar un club de fútbol para poder competir a nivel regional. Con anterioridad, desde 1960, ya se venían organizando partidos entre las poblaciones vecinas con el nombre de Club Deportivo Oliva, pero un día, Gonzalo Llorente como alcalde, instó a una serie de aficionados al fútbol a formalizar esa participación en encuentros de fútbol. Tras la reunión de los primeros doce directivos, se constituyó el 10 de junio de 1972 el CP Oliva.

–De todo lo que se ha ido encontrando ¿qué anécdotas o curiosidades le han sorprendido más?

–Me han sorprendido sobre todo la multitud de anécdotas que recordaban los directivos de los primeros años y las que se recogían en el primer libro de actas. Principalmente la entrega que tenían esos directivos con el club y cómo un grupo de gente de ambientes tan dispares llegaban a formar un verdadero grupo de amigos.

–Al recopilar toda la documentación y poner en orden el libro, ¿qué recuerdos le han asaltado?

–Por un lado, he recordado aquellos domingos que mi padre me llevaba a preparar el campo con todos los directivos o los viajes con el equipo, mis primeras botas, mi primera camiseta, mi primer par de guantes... He recordado esos ratos de fútbol con mi padre.

–El Oliva mantiene esa filosofía original de club familiar y eso se refleja en la implicación de todo el pueblo para echar una mano, en especial las 24 horas. ¿Qué tiene de especial para calar tan dentro?

–En Oliva se vive el fútbol, se siente el CP Oliva. La mayor parte de la gente ha crecido en el CP Oliva, bien jugando, bien como directivo o simplemente colaborando. El caso de las 24 horas de fútbol sala es ya un referente del deporte en la comarca, una fecha señalada en el calendario en la cual todos los oliveros aficionados al fútbol se dan cita para recordar buenos momentos y para ver buen fútbol.

–En el libro recoge el apoyo de la FExF al Oliva en sus inicios, ¿sigue existiendo esa cercanía con los clubes modestos?

–El acercamiento solo es cuando hay elecciones, después se olvidan.

–¿Con qué momento se quedaría de estos 50 años del CP Oliva?

–Con los dos ascensos a Regional Preferente que he vivido, el primero en 1989 como jugador, y el segundo como presidente en 2005, pero quizás mas entrañable el segundo por lo que para mí personalmente suponía.

–Dos años después de su fundación el Oliva ganó la Copa Federación, pero el ascenso a Tercera es su gran asignatura pendiente, ¿se lo pide como deseo ahora que se soplan las velas por el 50 aniversario?

–Pues sí, sería una ilusión, pero no debe ser una cosa que nos quite el sueño. Estoy seguro que llegará, pero no tenemos que obsesionarnos.