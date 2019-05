«Si ascendíamos anunciaba que me iba, pero después de esto me quedo» Lunes, 20 mayo 2019, 08:54

Era un trago duro, pero no rehusó contestar a nada. E incluso hizo una revelación sorprendente. «Si hubiese ascendido anunciaba que me iba, porque tengo ofertas de equipos de Primera, pero después de esto soy el primero que levanta la mano y, si el club quiere, me quedaré».

Respecto al partido, destacó que el tramo inicial fue muy parejo, sin grandes oportunidades, y que tras la reanudación cambió la situación. «La primera parte ha sido de control táctico, sin apenas ocasiones y en la segunda hemos tenido opciones que nos habrían dado el pase. Hemos tenido tres palos y cuando eso pasa normalmente metemos uno».

Consideró también el preparador que la bisoñez del grupo ha marcado la diferencia en los momentos decisivos. «No hemos sabido controlar. El equipo es joven y en formación y nos ha faltado manejar situaciones de emoción. Nos ha costado dormir el partido. Como en Pamplona, hemos tenido diez minutos malos que nos han penalizado demasiado».

Juan Carlos Antúnez Técnico del Santa Teresa

Antúnez trató de sacar una lectura positiva a lo ocurrido este domingo. «Quizás era demasiado pronto y es mejor que el club se estabilice a todos los niveles. Agradecerles a ellas la temporada, me han hecho llegar a otro playoff. Nos ha tocado conocer la cara de la derrota».