El arte de calentar banquillo: algunos se cabrean, pero otros viven de lujo

Comenta Compartir

Hace unos días pudimos ver en el banquillo del Espanyol el rifirrafe entre Raúl de Tomás y Vadillo. El delantero andaluz negó el saludo y se encaró con RDT cuando este chocaba las manos con el resto de la plantilla, tras ser sustituido en el minuto 80. A Vadillo, que solo ha jugado 4 minutos en toda la temporada, le pudo la frustración y la pagó con quien sí juega. Chupar banquillo es una de las facetas ingratas de ser futbolista. Pero no todo el mundo lo lleva igual. De hecho, hay tantos tipos de jugadores como de suplentes.

Todo el que hace tiempo dejó de ser joven recuerda que Pedro Riesco estuvo en el Depor en un equipo de ensueño que incluía a Djukic, Fran, Mauro Silva, Donato, Claudio o Bebeto. Jugar de titular parecía misión imposible en aquella temporada (1993-94) en la que el Depor perdió el campeonato en el último partido: mientras Bebeto volvía locos a los defensas contrarios, en el banquillo, aún aguardaban su turno fenómenos como Manjarín. La cosa no fue más fácil al año siguiente, con un veterano como Julio Salinas saliendo de suplente. Así que Pedro Riesco tuvo que hacer las maletas en el mercado de invierno y recaló en el Valladolid.

Un amigo común, que no es futbolero, me dijo, cuando le conté lo mucho que había sufrido Pedro, que se cambiaría por él: «Buah, cobrar sin trabajar». Pero el jugador que calienta banquillo sí trabaja. De hecho, tiene lo peor de ese oficio —cuidarte obsesivamente, estar en casa a tu hora, entrenar duro para ganarte el puesto, devanarte los sesos sobre cómo puedes mejorar—, pero sin la recompensa de lo mejor del fútbol: jugar.

Lo normal, cuando el futbolista tiene que ver los partidos desde el banquillo —peor aún desde la grada— es que viva continuamente cabreado, algo que repercute en casa: «Cuando no jugaba, no se le podía ni mirar», me cuenta la mujer de un exfutbolista, recordando los malos tiempos. Pedro Riesco me ha dicho muchas veces que vivió algunos de sus mejores años en el Alavés. ¿Por qué? Porque jugó, pudo sentirse futbolista, dio a la afición lo que tiene dentro y esta se lo agradeció con calor. Después de seis años en Primera, recalar con 27 años en un Segunda parecía un paso atrás. Pero a veces más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Porque no hay nada más triste que un delantero que no juega y, por lo tanto, no puede hacer lo que sabe: meter goles. En Vitoria, todo el mundo recuerda el gol de Riesco en el Bernabéu con el que eliminaron al Real Madrid en la Copa del Rey de 1997-98. «El Alavés humilla al Madrid», escribió Santiago Segurola. El gol fue un churro —le digo siempre a Pedro— pero entiendo que empujarla a la red no es lo mismo que ver desde la banda cómo tu equipo le gana a Seedorf, Redondo, Raúl, Hierro o Roberto Carlos.

Todo futbolista que se precie lleva mal lo de tener un asiento reservado en el banquillo. Algunos lo sobrellevan en silencio, pero otros irradian su frustración al equipo, avinagrando al vestuario. En mi etapa de futbolista, coincidí con uno que había jugado en el Albacete por delante del mismísimo Iván Helguera, así que, desempeñándose ahora en Tercera o Segunda B, creía que no estaba para banquillos. Cuando estás acostumbrado a un estatus y quieres hacer valer tu jerarquía, la suplencia no es una opción. Tal vez por ello Luis Enrique no llevó a Sergio Ramos a la Eurocopa. Si juega, lo podrá hacer bien o mal; pero si no juega, te desarma el vestuario.

Por el contrario, hay jugadores dóciles, que aceptan su lugar subalterno. Si Pepe Reina no hubiera tenido ese talante, es posible que algún seleccionador hubiera prescindido de sus servicios. Pero, como tercer portero, Reina daba lo mejor de sí mismo, creando piña, animando a sus compañeros, dando ejemplo ante los que debían armarse de paciencia en el banquillo.

Claro que, si hay suplentes sufridores, imposibles y sumisos, existen también suplentes profesionales. Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, comparó a su hijo Paco con Míchel, pero Valdano, que no es tonto, se lo quitó de encima y lo traspasó al Oviedo. Allí, el menor de los Sanz jugó en toda la temporada 1995-96 un total de 222 minutos, divididos en siete partidos. A pesar de que solo en uno de ellos salió como titular, ese año supuso el mejor rendimiento de Paco Sanz en toda su carrera en Primera. Al año siguiente, su entrenador en el Racing de Santander, Marcos Alonso, no le consideró apto ni para jugar un solo minuto.

Dado que los presidentes del Madrid y del Mallorca eran consuegros, el pequeño de los Sanz aún pudo disfrutar de tres años en la isla en la élite del fútbol. En aquellas tres temporadas, Paco Sanz jugó ¡seis minutos! En total, culminó 5 temporadas en Primera, disputó 8 partidos, solo uno como titular y no vio puerta ni una sola vez. En el Mallorca, cobraba 40 millones de pesetas al año (lo que serían hoy unos 370.000 euros en términos de capacidad adquisitiva) por ver los partidos desde la grada. Con 27 años, y negándose a jugar en una División que no fuera la Primera, se retiró. Un año antes había reconocido en una entrevista: «Yo sé que soy muy malo; espera: malo no sé, pero peor que los que juegan». Mi colega anti-fútbol dice que en su próxima vida quiere ser como Paco Sanz. Un crack del banquillo.