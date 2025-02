El Arsenal agrava la crisis del City

Daniel Panero Domingo, 8 de octubre 2023, 19:53 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

El Arsenal dio un nuevo golpe este domingo al Manchester City. El conjunto que dirige Mikel Arteta se impuso por 1-0 en el Emirates en un partido táctico en el que un tanto de Martinelli en la recta final fue suficiente para sumar tres nuevos puntos que le aúpan al liderato y agravar la crisis de su principal rival por el título. Los de Pep Guardiola han sumado tres derrotas en los tres partidos que no han podido contar con Rodrigo y se despegan de la cabeza de la Premier League.

Era el partido más esperado en el fútbol inglés. El campeón contra el 'supercampeón', el maestro contra el alumno, el City en la casa del Arsenal. El ambiente, como no podía ser de otra manera, era de excepción. El Emirates se llenó hasta la bandera, vibró con el ya habitual 'London Calling' de la megafonía y se preparó para una fiesta de época en la que iba a haber, eso sí, notables ausencias. Y es que no estaba Saka para los Gunners por lesión, ni Kevin de Bruyne por idéntico motivo y Rodri por sanción para el City. Estas bajas condicionaron el once de un Pep Guardiola que dio la alternativa en la medular a Kovacic y al jovencísimo Rico Lewis, de apenas 18 años, pero «uno de los mejores jugadores» que ha entrenado el de Sampedor.

Arsenal Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tomiyasu, min. 75); Rice, Jorginho (Thomas, min. 75), Odegaard, Trossard (Martinelli, min. 46), Nketiah (Havertz, min. 75) y Gabriel Jesús. 1 - 0 Manchester City Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Kovacic (Matheus, min. 68), Lewis (Stones, min. 68), Bernardo, Foden; Julián Álvarez (Doku, min. 68) y Haaland. Gol 1-0: min. 86, Martinelli.

Árbitro Michael Oliver. Amonestó a Jorginho, Bernardo Silva, Kovacic, Ederson y Gabriel Jesús

Incidencias Partido disputado en el Emirates Stadium ante 60.000 espectadores.

La idea de Pep no varió pese a los cambios. El City juega de memoria, los jugadores se saben el libreto de su técnico a la perfección y lo demostraron en un inicio de encuentro en el que supieron combatir la atmósfera del estadio y marcar su propio ritmo de juego. Los 'Skyblue' saltaron la presión rival en campo contrario, encontraron a jugadores entre líneas e incluso metieron miedo a los de Arteta con varios acercamientos que hicieron cundir el nerviosismo, sobre todo en un David Raya más errático de lo habitual. El meta español llevó el 'run run' a la grada tras una mala salida en el balón parado que Gvuardiol primero y Aké después no supieron aprovechar y tras una mala entrega desde atrás que casi castiga de rebote Julián Álvarez.

Fue el momento con más sobresaltos en una primera mitad que fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos. El City echó de menos a Rodri a la hora de asfixiar a los rivales y dotar de fluidez al juego, mientras que el Arsenal mejoró gracias a la pelota pero fue incapaz de romper la última línea de los de Pep y generar peligro sobre la portería de un Ederson que se fue al descanso con el traje inmaculado.

Tras la reanudación el paso al frente lo dio el Arsenal. Arteta se percató de la falta de profundidad de los suyos y mandó un mensaje con la entrada de Gabriel Martinelli. El brasileño, que venía de lesión, entró al terreno de juego y trató de cambiar la inercia del choque desde el primer minuto. Encaró a su par y se puso poco a poco a modificar el paso del encuentro y a fraguar el triunfo 'Gunner' en un partido en el que las estrellas seguían siendo los Gvardiol, Aké, Declan Rice o Saliba. Ni rastro de Haaland, Julián Álvarez u Odegaard, el partido seguía encorsetado.

El último paso hacia el triunfo lo dio el Arsenal con los cambios. Arteta dio entrada a Tomiyasu, Havertz y Partey y su equipo comenzó un carrusel de balones al área con la idea de ganar aunque fuera por aplastamiento. En una de esas, el balón le cayó a Martinelli, que disparó desde la frontal del área y su disparo se envenenó tras tocar en Aké. La parábola despistó a Ederson y condenó a un Manchester City que sigue acusando la baja de Rodri. Tres partidos sin el centrocampista español, tres derrotas y un dolor de cabeza para Guardiola, que sigue sin encontrar un sustituto de garantías.