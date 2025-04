Messi: «Me arrepiento de no haber disfrutado más con Guardiola»

José Javier VIERA Madrid Martes, 15 de noviembre 2022, 13:05 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Leo Messi concedió una entrevista para el programa 'Universo Valdano' de Movistar donde recordó toda su trayectoria futbolística. El astro argentino rememoró la etapa dorada del Barcelona con Pep Guardiola en el banquillo, un técnico al que considera el mejor que ha conocido. Con el de Sampedor, Messi se convirtió en el jugador que es a día de hoy y el conjunto culé vivió sus mejores años, dominando en España y en Europa con un fútbol de salón.

«La época de Guardiola fue una etapa extraordinaria. Era impresionante. Ir a jugar a cualquier lado y saber que ibas a ganar fuese quien fuese y de la manera que lo íbamos a hacer. Me arrepiento en esa época de no haberlo disfrutado más. Estás metido en el día a día y no te das cuenta. Cómo preparaba los partidos Guardiola, cómo íbamos a jugar al rival. De todo», rememora Messi.

El actual jugador del Paris Saint Germain afirmó que Guardiola tiene «algo especial para ver los partidos, prepararlos y para comunicar» y recordó el día en el que le dijo que iba a jugar de 9 mentiroso frente al Real Madrid: «Me llamó una vez a las siete de la tarde desde la Ciudad Deportiva y yo estaba en casa. Fui y me dijo que iba a jugar de nueve falso ante el Madrid. Vamos a hacer esto y esto. Uno de los primeros goles, el de Henry, es exactamente como predijo él».

Junto con el actual entrenador del Manchester City, Luis Enrique ha sido el técnico con el que el rosarino ha cosechado más éxitos. Con el asturiano, el delantero guarda una relación «espectacular» y reconoce que fue «una parte de su carrera muy importante». Sin embargo, antes de ganar el doblete doméstico y tocar el cielo de Berlín levantando la orejona, tuvieron un enfrentamiento.

«Yo volvía de Argentina de vacaciones, jugábamos a primeros de enero y yo fui al banquillo en Anoeta. Tuvimos una discusión que duró un tiempito, pero después lo arreglamos. Soy una persona que reacciona así, no controlo nada. Al segundo me arrepiento de no haberlo pensado más o actuado de otra manera. Soy así. Nunca fui falso y dije lo que pensé y pienso. Me equivoqué miles de veces y lo seguiré haciendo».

Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, el principal objetivo de Leo Messi es levantar el título en Qatar. Sin lugar a dudas, la espinita pendiente para agrandar su leyenda y convertirse en el mejor de todos los tiempos. «Creo que llegamos en un buen momento, pero no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer que somos favoritos. Hay que ser realistas e ir paso a paso. Vamos a pelear. Vamos con esa idea», concluyó.