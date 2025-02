Aquellos maravillosos años

marco a. rodriíguez Badajoz Viernes, 13 de enero 2023, 07:58 Comenta Compartir

Hubo un tiempo en que el aterrizaje –aunque sea en bus– del Real Madrid en Extremadura era noticia pero no la noticia del año, aunque sea simplemente por ese axioma periodístico de que la actualidad repetida pierde relevancia. Muchos de los que hoy pisan el estadio Romano o el Francisco de la Hera no habían nacido, pero hace poco más de un cuarto de siglo el coloso blanco y el resto de buques insignias del balompié nacional se vestían de corto cada temporada en nuestros estadios más privilegiados, con las apariciones en la década de los 90 de Mérida y Extremadura en Primera División, por entonces denominada la 'Liga de las Estrellas', y con un CD Badajoz asentado en Segunda con alguna que otra opción de arañar un cielo que le fue esquivo.

El punto más álgido en la historia futbolística extremeña, al menos en parámetros clasificatorios, sucedió en la temporada 96-97, con el Extremadura en Primera División y Mérida y Badajoz en Segunda, en concreto en la jornada 35 de la máxima categoría, en abril de 1997, cuando el equipo azulgrana navegaba en la decimocuarta posición, con 40 puntos. Un Extremadura que aventajaba al descenso en cuatro puntos pero la larga lista de plazas de descenso (cuatro), significó que diera con sus huesos en la categoría de plata, aunque fuera por un solo punto.

Entre los nombres propios de los de Almendralejo se encontraban, además del entrenador Josu Ortuondo y el presidente Pedro Nieto, futbolistas como Montoya, Juanito, Cortés, Pedro José, Duré, Silvani, etc. Y más nombres propios fueron Ronaldo el 'Fenómeno', Pichichi de aquella temporada con 35 dianas, seguido del Bético Alfonso, con 24, los madridistas Suker y Raúl (24 y 21), 21 también para el blaugrana Rivaldo y séptimo aparecía, también del Barcelona, Luis Enrique.

Jubilado y sin móvil

Aunque hoy la tecnología nos acerca a la historia con suma facilidad, todos estos datos los conserva como oro en paño Fernando Sánchez Cordón, extremeño nacido en Torre de Miguel Sesmero que emigró a Galicia, donde cuajó un extenso currículo como periodista, primero en Ferrol y después tres décadas en La Voz de Galicia. Ahora reside, jubilado y sin teléfono móvil, en Astrada, provincia de Pontevedra. Lo del móvil no es baladí pues marcó su jubilación, según comenta. Primero le pidieron desde el periódico hacer fotos y él no quería. Luego llegaron las redes sociales y entonces se sentó con la empresa y pactó su marcha. «Me ahogué», dice a sus 69 años.

Lo que no ha dejado nunca es su forofismo por el deporte rey. Con una memoria privilegiada, memorizaba cada año las clasificaciones hasta de la categoría más recóndita. «Cualquiera me podía preguntar cómo iba el equipo de su pueblo y le decía los puntos, los goleadores, etc. Casi siempre acertaba», recuerda. Rememora también que desde 1967 hasta hoy guarda el 'Marca' de todos los lunes, con las clasificaciones, además de apuntes sobre los equipos ideales, goleadores, altas y bajas de los clubes...

Ampliar Equipo del Mérida de la temporada 96-97, con Fouto en la presidencia y Kresic en el banquillo. EFE

Segunda División

Volviendo al pasado, al Mérida del 96 no le iba nada mal, en Segunda División, porque lograba situarse como segundo clasificado en la jornada 32 –la que coincidía con la 35 de Primera– y a un único punto del líder. Concluyó aquella temporada ganando la competición y subiendo a Primera, algo que ya había saboreado antes, en 1995, cuando se convirtió en el primer club extremeño en ascender a Primera División, un inolvidable 27 de mayo imponiéndose por 1-0 al Eibar con un no menos inolvidable tanto de Cuéllar. El segundo ascenso ocurriría el 1 de junio de 1997 después de vencer 2-0 al Leganés gracias al doblete de Quique Martín. Leal, Sinval, Quique Martín, Momparlet, Correa, Canabal..., son solo algunas de las piezas destacadas por parte de los romanos. Un total de 72 puntos obtuvieron, uno más que el Salamanca y dos sobre el Mallorca, que fue tercero.

En esa histórica temporada 96-97 el Badajoz cuajó una buena actuación, aunque sin premio final. En la mencionada jornada 32 de plata los blanquinegros se situaban sextos, con serias opciones de entrar en el playoff si asaltaban una tercera plaza que daba derecho a jugarse la subida de escalón ante el 18ª de Primera. No pudieron y se conformaron al final del curso con ese sexto puesto, en virtud de sus 60 puntos pero a diez del Mallorca, que cerraba el playoff. Emilio, Rodri, Tocornal, Eloy, Carlos Torres, Mario, entre otros, figuraban en aquella plantilla albinegra, como tiene bien anotado Fernando.

Ampliar Ambiente en un partido del CD Badajoz cuando jugaba por entonces en el viejo Vivero. HOY

Yordi (Atlético B) y Pauleta (UD Salamanca) comandaron el Pichichi, ambos con 19 goles, seguidos por Paniagua, del Almería (16) y Quique Martín, del Mérida, que anotó 15. Como curiosidad, el mítico guardameta Emilio, del Badajoz, obtuvo el trofeo Zamora al encajar solo 26 tantos.

«Es bueno recordar que hace más de 25 años el Madrid o el Barça viajaron a Extremadura casi cinco años seguidos y que ese momento de la temporada 96-97 fue el más alto en la historia del fútbol extremeño, al que sigo mucho al ser de allí», reitera Sánchez Cordón. Hoy la historia es bien distinta a aquella época dorada.

