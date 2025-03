Aplazado el duelo del Cacereño por ocho positivos en el Albacete

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 8 de enero 2022, 09:38 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino tendrá que esperar para iniciar el nuevo año y retomar la competición tras más de un mes desde que se paralizara por las fiestas navideñas. El responsable de la demora es el coronavirus, que ha afectado a la plantilla del Fundación Albacete, al que tenía previsto medirse este sábado, a partir de las 12.00 horas, en el Manuel Sánchez Delgado. El conjunto manchego notificó ocho positivos entre jugadoras de su primera plantilla a la vuelta a los entrenamientos. Todas ellas, según informó el club, se encuentran aisladas en sus respectivos domicilios cumpliendo estrictamente las normas establecidas desde el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el conjunto dirigido por Ernesto Sánchez anunció ayer el fichaje de la jugadora japonesa Ayaka Noguchi (Saitama, Japón, 25 de octubre de 1995). Tal y como la describe el Cacereño en una nota de prensa, se trata de una mediocentro de mucho recorrido y gran visión de juego. Jugadora muy completa y polivalente.

Ayaka tiene experiencia en España tras haber jugado en Primera Iberdrola con el RCD Espanyol y en el Pozoalbense de Reto Iberdrola la pasada campaña. Procede del Omiya Ardija Ventus, equipo de la WE League, máxima categoría japonesa. Ha sido internacional en categoría sub 16, sub 17 y sub 23.

Betis B-Santa Teresa

El Civitas Santa Teresa tendrá una importante cita en Sevilla en la que tratará de dar continuidad al triunfo de prestigio logrado al final de 2021 ante el Fundación Albacete que le permitió cambiar la dinámica de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. La escuadra que dirige Manuel Sánchez Peinado se mide al Betis B en la Ciudad deportiva Luis del Sol a las 20.00 horas. Las verdiblancas son un rival directo por eludir los puestos de descenso, ya que son decimoterceras con 13 puntos, a dos de las rojiblancas.