Anticorrupción pide investigar al jefe de Negreira por el presunto desvío de ocho millones

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se investigue a Victoriano Sánchez Arminio (Santander, 1942) por el presunto desvío de ocho millones de euros del Comité ... Técnico de Árbitros, según ha publicado la agencia Europa Press, que cita el informe de la titular de la investigación, Inmaculada Violán. De acuerdo con esta información, se solicita que se impute al exárbitro y directivo, ya retirado por su gestión en la época en la que fue presidente del Comité Técnico de Árbitros. Una etapa en la que la Federación Española estaba presidida por Ángel María Villar.

Se trata, siempre según estas fuentes, de una investigación incluida en la Operación Soule, en la que se indaga a diversos directivos de la FEF (Villar y su hijo Gorka llegaron a estar en prisión preventiva) y de territoriales por supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y malversación, entre otros.

La investigación arrancó en 2015, pero es ahora cuando se ha abierto la causa y atiende así una de las peticiones de LaLiga. «Los informes periciales revelan que las aportaciones realizadas por LaLiga a la FEF correspondientes a los honorarios arbitrales, exceden de los gastos contabilizados por la FEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que no han sido destinados a su fin», señala un informe del que también se ha hecho eco la agencia Efe. Se investiga, por lo tanto, el supuesto desvío de ocho millones entre 2009 y 2017 para fines diferentes a los consignados. En principio no se decretó la imputación de Arminio, pero tras las alegaciones de LaLiga la Fiscalía ha decidido darle curso.

«La instrucción ha permitido conocer que en virtud de decisiones internas de la FEF en las que habría intervenido el Presidente y Secretario del Comité Técnico Arbitral, en relación con los honorarios y otros gastos arbitrales, se destinó parte de dicho importe a otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios», continúa el informe citado por Efe.

Pagos al hijo de Negreira

Esta decisión coincide en el tiempo con el Caso Negreira o 'Barçagate', la investigación en marcha por los pagos que el Fútbol Club Barcelona había hecho a la empresa de uno de los vicepresidentes de Arminio, José María Enríquez Negreira, y su hijo. Sin embargo, esta petición responde al Caso Soule, un proceso abierto anteriormente, sin perjuicio de que se puedan encontrar o no relaciones a a través de Negreira.

El Diario Montañés ha tratado de ponerse en contacto por diversas vías con Sánchez Arminio, sin que haya sido posible recabar su versión de los hechos. De hecho, ha variado sus rutinas en Santander y su número nos responde. Su círculo cercano señala que el expresidente del CTA está muy afectado por el 'Barçagate', dado que Negreira era su subordinado directo en su época como responsable de los árbitros. De nuevo según Europa Press, se investigan entre otros los pagos que se podían haber hecho al hijo de Negreira en la etapa de Villar.

Según ha podido conocer El Diario Montañés, Enríquez Romero estuvo, entre otros lugares, en Santander, durante las reuniones anuales de los árbitros que se celebraran anualmente, para presentar sus servicios de coaching.

La noticia se conoce después de que LaLiga, presidida por Javier Tebas, cursara una solicitud al juez Alejandro Abascal, de la Audiencia Nacional para que incluyera en el Caso Soule el abono de 4.400 euros realizados a Enríquez Romero, por trabajos de coaching y asesoramiento. Su objetivo, que se sumara a una causa desde 2017 y por la que Villar y su hijo Gorka llegaron a ingresar en prisión.