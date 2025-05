17 años de espera han sido muchos en Mérida

El Mérida ha llegado a dónde muy pocos imaginaban cuando empezó el curso. Pero partiendo del sobresaliente de la nota y de que no será ... un fracaso no ascender, el equipo de Sergi Guilló no encara este playoff ni como premio, ni como disfrute, ni con los deberes hechos. «Desde luego que no, todo lo contrario», redunda el técnico. «Me veo con muchas posibilidades de pasar esta eliminatoria. Al equipo le veo muy convencido, sin sentirse inferior a ninguno de los tres rivales. Además, llegamos con la madurez que nos ha faltado parte de la temporada».

Con la madurez, porque ha cerrado su puerta atrás, y también con el físico, una vez ha recuperado para la causa a todos sus jugadores franquicias. Liberto Beltrán y Eslava están totalmente recuperados; Doncel, Ismael Athuman, Felipe Alfonso y Álvaro Juan, descansados; y Juanjo Sánchez con un alto ritmo competitivo. «Voy a hacer la alineación más complicada del año. A estas alturas, las rotaciones ya no existen. Sacaremos lo mejor que tengamos. Sé que voy a ser injusto con algunos futbolistas», avisa el técnico emeritense. Salvo los lesionados Mizzian y Luis Pareja, todos están a disposición.

Guilló tiene muy claro lo que va a proponer, «sin grandes sorpresas a lo que ya hemos visto últimamente», pero aún tiene un par de dudas en el 'once'. Seguramente uno de los centrales y el carrilero izquierdo. Atrás, Athuman es fijo y de Bonaque, Saúl Del Cerro y Falcón saldrán los otros dos. En banda, baraja las posibilidades de Álvaro Juan y Liberto Beltrán. Este último será titular seguro. Dependiendo de su demarcación, jugará o Raúl Beneit o Álvaro Juan. «Alguno se cabreará cuando no escuche su nombre. Pero no podemos dejar de ser nosotros mismos, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Nos ajustaremos según el rival, pero no nos centraremos sólo en eso. Vamos a ir a por el partido desde el primer momento».

Entre otras cosas porque para el entrenador del Mérida es vital llegar a San Sebastián con ventaja en el marcador. «Es muy importante. Ellos no están obligados a hacer un planteamiento para ganar el partido. Les vale el empate al término de la eliminatoria. A nosotros no. Quizá por la importancia que tiene este partido de ida, me gusta que sea en casa». De ahí que el club espere que el jugador número 12 rebase como mínimo los 7.000 espectadores. El ritmo de venta de entradas no va mal, pero por el significado del choque el club esperaba que fuera mejor.

Mérida AD Palomares; Ismael Athuman, Bonaque, Saúl del Cerro; Felipe Alfonso, Pablo Ganet, Juanjo Sánchez, Liberto Beltrán; Doncel, Beneit y Javi Eslava. - - - Real Sociedad B Aitor Fraga; Peru Rodríguez, Jon Balda, Rupérez, Carbonell, Lebarbier, Gorosabel, Goti, Marchal, Darío Ramírez y Orobengoa. Árbitro: Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto (20.00). Realizará el saque de honor antes del partido Crescencio Cuéllar, autor del gol del ascenso a Primera División, en homenaje a los 30 años que se cumplieron el pasado martes.

A lo mejor también las altas temperaturas frenan a un núcleo importante de aficionados. Aunque el partido se ha retrasado una hora respecto al horario inicial, todavía a las 20.00 hará muchísimo calor. Los espectadores de tribuna y fondo lo pasarán un poco mejor que los de preferencia y los del terreno de juego. «A lo mejor no podemos repetir tantos esfuerzos como querríamos. A lo mejor por momentos tenemos que meternos más abajo de lo que querríamos. Nuestra idea será apretar arriba y ser dominante con balón, pero también dependerá de los problemas que ellos nos puedan crear. Habrá jugadores, no obstante, en el banquillo para darnos relevos y poder seguir presionando y seguir jugando con un ritmo alto. Ojalá ya en la segunda parte no haga tanto calor».

Más le afectará la flama al filial de la Real Sociedad, que aunque más jóvenes están menos habituados a estas temperaturas. Los donostiarras llegan en buena dinámica, han sido los menos goleados de su grupo y fuera de casa no ganan desde principios de abril. «Se pueden parecer un poco al Villarreal de nuestro grupo, porque juegan mucho por dentro, son capaces de conectar en pocos pases, les gusta tener extremos abiertos muchas veces, que son encaradores, van bien al espacio… Sabemos cómo tenemos que defenderlos. Pero si estamos a nuestro nivel, al mejor nivel, les vamos a poner las cosas muy difíciles».

Aunque en realidad, al Mérida le daba igual quién le tocara en semifinales. Son 17 años sin intentarlo. Así que se siente preparado, capaz… y decidido.