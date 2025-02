Ancelotti: «Gattuso y yo hemos tenido problemas personales»

Óscar Bellot Madrid Martes, 10 de enero 2023, 15:55 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso vivieron días de vino y rosas en el Milan, donde mantuvieron una especie de relación paterno-filial durante ocho campañas, pero hace tiempo que esa amistad se resquebrajó. Así lo reconoció el preparador del Real Madrid la víspera de que su equipo se mida al Valencia en la primera semifinal de la Supercopa de España. «Hemos pasado momentos muy bonitos, ganamos dos Champions. Son recuerdos para siempre. Después no siempre la relación ha sido buena. Hemos tenido problemas personales, pero no quiero hablar de esto», aseveró durante la rueda de prensa que ofreció en Riad, sede del torneo.

El distanciamiento entre ambos nació a partir de la salida de Ancelotti del Nápoles a finales de 2019 y su relevo por parte de Gattuso. Carletto sigue teniendo buenas palabras para el calabrés, aunque circunscritas al plano profesional. Así ocurrió cuando le solicitaron su opinión sobre el Gattuso técnico que fue forjándose a partir de sus enseñanzas en el Milan. «De aquel equipo han salido muchos entrenadores: Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta, Shevchenko, Inzaghi… Fue una experiencia, pero después cada uno pone en su equipo su conocimiento. Los equipos de Gattuso juegan muy intenso y tienen una identidad muy clara en el campo», apuntó.

Más allá de las tiranteces con Gattuso, Ancelotti incidió en que la Supercopa de España ofrece al Real Madrid una oportunidad de resarcirse tras la derrota del pasado sábado en Liga. «Era previsible no estar a tope en este momento de la temporada. Las señales de los entrenamientos eran buenas, por lo que me sorprendió lo del partido ante el Villarreal. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. El aspecto defensivo no fue bueno y ahí tenemos que trabajar porque este equipo sabe defender mejor de lo que lo hizo ante el Villarreal. He insistido en este tema estos días porque enfrente tenemos la calidad necesaria, pero hay que soportarla con una base más sólida de lo que fue en el partido ante el Villarreal», manifestó.

El transalpino recordó que en el pasado su equipo ha sido capaz de defender «compacto y sólido», lo que les dio «mucho éxito», y se mostró convencido de que puede volver a hacerlo porque no se trata de un asunto de aptitud, sino de «un click mental». «El aspecto defensivo es una cuestión de concentración y sacrificio», especificó.

«Dolidos» por la derrota ante el Villarreal

Ancelotti confía en empezar el año levantando la Supercopa de España, al igual que sucediera en 2022. «Los títulos siempre son importantes. El del año pasado nos dio mucha confianza para el resto de la temporada y ojalá pueda ser lo mismo esta Supercopa», explicó el italiano, quien considera el torneo una prueba de madurez tras el traspié en el Estadio de la Cerámica. «Estamos dolidos por lo que pasó en Villarreal, pero tenemos que ver cómo reacciona el equipo. La Supercopa de España es un examen muy importante. Cuando iba a la escuela, mi abuela me decía que pusiese el libro bajo la almohada. Lo ponía y me ha salido siempre bien», bromeó con la campechanía que le caracteriza.

Tachó de anécdota el hecho de que el Real Madrid saliese ante el Villarreal sin ningún español en su once por primera vez en sus 121 años de existencia. «Ha sido casual que no jugaran españoles. La matriz de este club es española, pero el Real Madrid es un club universal, querido en todo el mundo. Tenemos españoles en la cantera y el Madrid es el club que más jugadores produce en la cantera para la Liga. Fue una casualidad», indicó.

Reconoció que no han preparado de forma especial las tandas de penaltis, pese a la posibilidad de que tengan que afrontar alguna en la Supercopa. «Los penaltis no los entrenamos mucho. Los jugadores tiran penaltis al final y yo puedo evaluar si lo hacen bien o no para elegir teniendo en cuenta si los jugadores quieren tirar o no. A veces es difícil encontrar los cinco que tienen motivación para tirar. Es imposible replicar en un entrenamiento la motivación de una tanda de penaltis», desgranó.

Por último, apeló a ir partido a partido cuando se le cuestionó por el Sextete. «Nosotros tenemos que pelear por cada título, por cada competición. Tenemos un título muy cerca y haremos todo lo posible por ganarlo. El Sextete no es un objetivo, el objetivo es ganar la Supercopa, de momento», terció.

Ampliar Gennaro Gattuso, durante su intervención en Riad. Juan Carlos Cárdenas (Efe) Gattuso: «Él sabe que lo respeto mucho» Gennaro Gattuso dio su versión sobre el asunto que motivó su distanciamiento con Carlo Ancelotti, quien le tuvo a sus órdenes en más de 400 partidos y le consideraba como una suerte de hermano hasta su tumultuosa salida del Nápoles a finales de 2019 y su inmediato relevo por el calabrés. «Cuando él entrenaba en el Nápoles, yo iba a empezar a trabajar. En ese momento, la prensa hablaba de que el equipo estaba mal y tuvimos un problema. Pero él sabe que lo respeto mucho. Es un problema solo de trabajo. Hemos ganado mucho. Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo y, desde el punto de vista personal y futbolístico, le tengo mucho respeto», afirmó el técnico del Valencia durante la rueda de prensa que ofreció en Riad. Gattuso se mostró preocupado por la imagen que ofreció su escuadra ante el Cádiz, donde vio a «un equipo sin ganas, sin ritmo». Pero subrayó que el Valencia dispone de la ocasión de reivindicarse. «El profesional tiene la suerte de que tres días después tenemos la posibilidad de medirnos al Real Madrid. Cuando todo el mundo piensa que estás muerto, si tienes ganas y energía se le puede dar la vuelta rápidamente», enfatizó. «Tengo que convencer a mi equipo de que se puede con una buena mentalidad y energía», agregó el técnico, que demandó hambre a sus futbolistas. «No tenemos nada que perder», arguyó.