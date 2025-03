Ancelotti: «Mi sensación es que Kroos renovará»

Antonio Garrido Madrid Martes, 14 de febrero 2023, 16:04 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti compareció este martes en sala de prensa en la previa del encuentro que disputará el Real Madrid contra el Elche y que fue aplazado debido a la disputa del Mundial de Clubes que ganó el conjunto blanco ante el Al-Hilal.

El técnico italiano se mostró «deseoso» de volver al Santiago Bernabéu, en el que no juegan desde la jornada 17 ante el Valencia. El transalpino también confirmó las bajas de Courtois y Kroos. El belga, pese a entrenar este martes, no será de la partida ante el Elche. Lucas Vázquez y Militao sí que estarán disponibles para el vital encuentro ante los ilicitanos.

Preguntado por la importancia de este partido y la diferencia de puntos frente al Barcelona, Ancelotti comentó que «tenemos desventaja pero esto no evita que peleemos todos los partidos hasta el último».

«Ganar ayuda a ganar. Esto es lo que pasa en el Real Madrid. Hay que tratar de repetirlo para que no sean otros lo que sientan lo que has sentido tú. Es una motivación y lo vamos a intentar», explicaba el técnico del conjunto blanco sobre el hambre que pueden tener tras los éxitos cosechados en la pasada temporada.

En este sentido, aseguró que «no están en una situación crítica» en la Liga, y añadió que «la afición sabe lo que podemos hacer. Vamos a pelear todas las competiciones. Es la seriedad y la profesionalidad de los jugadores y no necesitamos más argumentos», recalcó.

Sobre el líder, Ancelotti admitió que «el Barcelona es un equipo muy sólido. Ha cambiado su manera de jugar, jugando más por dentro». Un conjunto culé que ha notado esa fortaleza defensiva que le brindan jugadores como Araujo, Christensen o Kounde, para ser el equipo menos goleado de las grandes ligas europeas.

El técnico italiano confirmó que Rodrygo suplirá al sancionado Vinicius. Sobre el delantero brasileño también fue preguntado por su ausencia en las nominaciones de los FIFPro. «Debe ser un error», comentó con sorna. Sobre Camavinga, Ancelotti fue tajante sobre su posición en el campo. «Camavinga ha jugado de lateral izquierdo por emergencia. Puede jugar ahí pero si no hay emergencia, jugará de pivote si Mendy y Alaba están bien», apuntó el técnico italiano.

El debe del Real Madrid durante este primer tramo liguero ha sido sin duda el trabajo defensivo. «En ataque funcionamos muy bien pero tenemos que mejorar atrás. Necesitamos trabajar porque parecía que ante Athletic, Real Sociedad y Valencia dejamos la portería a cero, pero en los últimos partidos hemos cometido errores banales. No siempre tenemos compromiso colectivo», sentenció.

Preguntado por el nivel de Tchouamení, sobre todo tras la Copa del Mundo, el técnico italiano admitió que «empezó bien pero su nivel se ha visto afectado por el Mundial. Su calidad volverá pronto, como con Valverde o Kroos».

«Mi sensación es que Kroos renovará»

Precisamente Ancelotti se mojó sobre el futuro del centrocampista alemán, que acaba contrato en junio de este mismo año, y aseguró que «sé lo que va a pasar con Kroos pero no puedo decirlo. Mi sensación es que renovará», apuntó el técnico transalpino.

También tuvo tiempo para hablar de la situación de un Karim Benzema que sigue sin renovar con el conjunto blanco. « No sé si Benzema ha renovado, pero las leyendas de este club deben quedarse en el Real Madrid». Preguntado por la posible incorporación de un delantero el próximo verano, Ancelotti se mostró contundente: «Que el Madrid necesita un '9' es una opinión. Lo tenemos con Karim, que no es un niño. No es momento de hablar de la próxima temporada. Estamos enfocados en el hoy».

Por último, volvió a echar balones fuera sobre los rumores que le colocaban como seleccionador de Brasil este verano. «Los jugadores bromean sobre lo de Brasil. No hablamos de esto. La realidad es que tengo contrato hasta 2024», sentenció.