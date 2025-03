Ancelotti: «El problema no es de Vinicius, es del fútbol español»

Valverde pide respeto hacia el brasileño: «Podría ser el hijo de cualquiera»

Al igual que su técnico, Federico Valverde hizo una férrea defensa de Vinicius. «Como compañero diré que es una persona increíble, con muchos valores. Futbolísticamente es diferente y disfruta del fútbol a su forma, de manera alegre. Cuando se hacen muchas faltas a un jugador es parte del fútbol, pero nosotros como compañeros le defendemos. Luego, el tema del racismo y de las aficiones rivales creo que no se piensa en la persona, no pensamos que podría ser el hijo de cualquier persona que está en la grada. Cada uno tiene que mirar lo que hace en la grada, no pagarlo con un chico de 22 años. Hay que tener respeto», proclamó el charrúa durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Marruecos.