Ancelotti: «Benzema y Militao tienen la posibilidad de jugar»

Carlo Ancelotti respira más tranquilo a medida que la repleta enfermería del Real Madrid se vacía. Para la final del Mundial de Clubes ante el Al-Hilal saudí, «un partido muy importante que no ocurre muchas veces en una carrera futbolística», ya cuenta con Benzema y Militao, los líderes del ataque y la defensa blanca, que aunque no partan como titulares, si están disponibles para disputar algunos minutos en caso de resultar necesario. «Benzema y Militao han venido porque creemos que tienen la posibilidad de jugar, si no fuera así no estarían aquí. Se entrenarán y después elegiré si juegan o no», afirmó categóricamente el técnico italiano en la víspera del partido.

Pese a las suspicacias sobre el nivel del rival y del torneo, Carletto concede gran importancia al duelo y valora la calidad de un rival más peligroso de lo que su nombre dicta. «Al-Hilal es un buen equipo, con calidad individual y muchos jugadores del equipo nacional de Arabia Saudí que lo hicieron muy bien en el Mundial. También con jugadores con experiencia en Europa. Los respetamos mucho porque además está en la final tras eliminar al Flamengo», advirtió respecto al conjunto saudí, campeón de la Champions asiática en 2021.

«Tenemos un gran reto. Llegar aquí ha sido difícil, nos hemos sacrificado mucho, y hoy es el día de la ilusión y le pido al equipo que disfrute», señaló a continuación, quitando presión a su equipo pese a que se trate de un título que prácticamente se de por hecho para el representante europeo en los últimos años y que por tanto encierra una trampa con mucho que perder en caso de tropiezo.

Ancelotti valora el excelente momento de forma de Dani Ceballos, que volvió a brillar contra el Al-Ahly pese a partir desde el banquillo y que pide a gritos un hueco en el once pese a la ciega confianza del italiano en su trío de centrocampistas titular. «Luka (Modric) ha progresado mucho físicamente en esta parte de la temporada y Aurélien (Tchouaméni) ha vuelto tras una lesión... La línea de los medios no ha cambiado mucho en este tiempo, solo el gran momento de Ceballos, que ha sido importante para nosotros», explicó el técnico madridista en este sentido.

Precisamente Tchouaméni, presente en la sala de prensa junto a su entrenador y que sigue ganando minutos en busca del pico de forma que alcanzó en el primer tramo del curso, respaldó la tesis de Carletto sobre la ilusión que el partido y la posibilidad de levantar un trofeo despiertan en el vestuario blanco. «Ser campeón mundial con el Madrid es un sueño que se puede cumplir mañana. En la Champions del año pasado tuvimos una participación espectacular y también en el partido de la semifinal», señaló el centrocampista francés, único mediocentro defensivo puro de la plantilla.