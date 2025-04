Ancelotti: «El equipo ha mejorado desde el 0-4»

Daniel Panero Sábado, 11 de enero 2025, 11:05 | Actualizado 11:16h. Comenta Compartir

«Una derrota es una derrota, pero la temporada sigue y ahora estamos cerca de otro título así que pensamos en positivo. En el fútbol todo puede pasar y más con un equipo que siempre compite. El equipo ha mejorado desde el 0-4 y nadie lo puede negar», afirmó Carlo Ancelotti este sábado en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa contra el Barcelona. El técnico italiano considera que el precedente en el Santiago Bernabéu no será determinante, pero avisa de que un nuevo varapalo ante el eterno rival «no sería bueno» y que «hay que pensar en lo que pasó en aquel partido».

Y es que el 0-4 en el Bernabéu, hace ya 77 días, escoció en un Real Madrid que desde entonces se puso el mono de trabajo y ha conseguido dar la vuelta a la situación. La prueba es que, pese a ello, será un duelo en el que no habrá favoritos. «Un clásico siempre es un Clásico, pero una final mete un poco más de presión. El Barcelona es un rival histórico y los partidos siempre son muy competidos. Es difícil para nosotros y también para ellos. El resultado del partido no se puede prever«, avisó Ancelotti.

Será un encuentro marcado por los problemas extradeportivos que ha protagonizado el Barcelona desde que comenzara el año. El 'caso Dani Olmo' sigue coleando y el ex del RB Leipzig podría incluso tener minutos, algo a lo que Ancelotti no quiso dar demasiada importancia. «Si juega y es protagonista el domingo me pasaría por la cabeza que no hemos sido capaces de frenar a un muy buen jugador. Pensaremos en defenderlo como podamos porque tiene mucha calidad», aseguró.

Ancelotti aprovechó la rueda de prensa también para dar alguna pista sobre el once que disputará la final. El técnico italiano nunca ha sido amigo de hacer experimentos en las grandes citas y todo hace indicar que pondrá en liza un once similar al que se impuso al Mallorca. «No habrá sorpresas. Llegamos con todos los jugadores disponibles y tenemos la confianza de siempre en las finales», afirmó, al tiempo que aseguró que Bellingham, con molestias musculares tras la semifinal, «está bien» y con «una carga de partidos como habitualmente pasa», añadió.

Por último, Ancelotti quiso poner en valor el título de la Supercopa, una competición que habitualmente suele ser un punto de inflexión para los equipos y que puede ser clave para un Real Madrid que todavía tiene en el horizonte la posibilidad de lograr el septete. «Este título tiene valor porque a nivel estadístico la temporada que hemos ganado la Supercopa ha salido muy bien. Cuando no lo hemos ganado, no ha ido bien. Es una competición que te da mucha más motivación y más dinámica para seguir bien en la temporada«, concluyó.