Ancelotti: «No me molesta que digan que jugamos a la contra»

Carlo Ancelotti disfruta del momento que vive su equipo y no le importan las críticas que pueda recibir por no dominar a través de la posesión. «Yo respeto todas las facetas del fútbol. Si uno solo piensa en la posesión como arma para ganar el partido, perfecto. Yo lo respeto. Como respeto la manera en la que el Cádiz jugó contra nosotros, porque nos metió en dificultades. El sistema y el juego perfecto no existen. Si juego a la contra no voy a ganar todos los partidos y si juego en posesión tampoco. Si un día defiendo, no somos defensivos. Somos el equipo que más goles ha metido en la Liga. Y que digan que jugamos a la contra, no me molesta. Porque no es fácil jugar a la contra. No hacemos pases largos. Y llegamos además con seis jugadores al área rival. No es nada fácil jugar así. Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado», proclamó el entrenador del Real Madrid la víspera de la final de la Supercopa de España frente al Athletic.

Una cita a la que el Real Madrid llega tras un clásico de gran exigencia y con dudas por el estado de algunos futbolistas para medirse a un rival al que los blancos tienen bien estudiado porque se midieron a los leones dos veces durante el pasado mes de diciembre. «El equipo ha recuperado bien. No tenemos problema en el aspecto físico. Tenemos dos dudas que son Alaba y Asensio. Tenemos que evaluar por la tarde. El plan es ganar el partido. Hay que evaluar al equipo contrario, nos conocemos muy bien porque hemos jugados dos veces en un mes. Fueron dos partidos muy igualados y lo mismo va a ser mañana. El Athletic disfruta de muchos registros: solidez defensiva, buena organización, rapidez enfrente y habilidad a balón parado. El plan es distinto al de la semifinal porque el Athletic tiene distintos registros al Barça», indicó.

Descartó Ancelotti que el positivo por covid de Dani Carvajal haya afectado a su equipo. «No hay miedo, estamos acostumbrados a que esto pueda pasar, pasa en la familia, en el trabajo... Lo siento por Carvajal porque había vuelto, pero él está bien. Tiene un poco de catarro y nada más. Tenemos que esperarlo», dijo del lateral diestro.

Una «amistad de piel» con Marcelino

Elogió a Marcelino García Toral, con el que tiene buena química. «No nos conocemos mucho, pero es una amistad que hemos disfrutado con el tiempo. He visto una foto que jugamos como rivales en el 87 y no me acordaba. Es una amistad de piel. A veces pasa que hay gente que no conoces pero sientes algo especial cuando te lo encuentras. Lo hace muy bien, controla muy bien los pequeños detalles, sus equipos son muy organizados desde el inicio hasta el final. Se vio contra el Atlético, su equipo nunca se rinde», apuntó sobre el preparador del Athletic.

Vaticinó un encuentro disputado el domingo. «Los dos partidos de diciembre fueron distintos. Más ocasiones del Athletic en el partido de ida y menos en el de vuelta. El aspecto defensivo lo mejoramos en el partido de vuelta, donde dos adelantamos pronto», desgranó Ancelotti, al que tranquiliza la experiencia de sus futbolistas a la hora de disputar finales, pese a que admite que su equipo no está en el mayor pico de rendimiento del curso. «Nuestro mejor momento fue antes de Navidad, ante el Atlético. Pero estamos bien y me deja tranquilo la personalidad del equipo en estos partidos. Esto me deja tranquilo, porque conozco la habilidad de los jugadores en estos partidos. Mi trabajo es fácil porque no tengo que meter motivación o concentración, porque la tienen. Cuanto menos toque, mejor», aseveró.

Habló de Vinicius, a quien anima a entrar más por dentro para hacer superioridad con Benzema. «Podemos empujar a Vinicius a que juegue por dentro y ayude a Benzema. Ante el Valencia, así, también marcó. Es un jugador que puede disfrutar entrando por dentro sin balón, no solo regateando por fuera», dijo del brasileño. Se detuvo por último en la figura del delantero francés, de quien destaca que tiene más peso en el vestuario que nunca. «No ha cambiado. Mantiene la humildad. Han cambiado cómo lo ven los otros a él. Lo ven más fuerte, más maduro, con más personalidad, más líder», argumentó.

Courtois: «El año pasado no ganamos ningún título y tenemos mucha hambre» Thibaut Courtois pasó por sala de prensa para expresar sus sensaciones de cara a la final de la Supercopa de España. El guardameta del Real Madrid, una de las claves de la temporada que está completando su equipo, remarcó el afán de conquistar nuevos títulos, tras un curso en blanco. «Antes del partido el míster nos va a motivar mucho, en la charla. Todo el mundo sabe que jugamos una final, que queremos ganarla y es lo que dice él, no hace falta motivarnos, nos jugamos un trofeo. El año pasado no ganamos ninguno y tenemos mucha hambre de ganar. El entrenador tiene que ser alguien que dirige bien al equipo y te motiva para ganar y eso es lo que hace el míster», señaló. El belga auguró un encuentro complicado. «Va a ser un partido difícil, ellos jugaron el año pasado tres finales», recordó sobre el Athletic, en cuyas filas milita un viejo conocido de su época en el Atlético, Raúl García. «Con Raúl hace muchos años ya, siempre mantuve el contacto con él y con la familia, de vez en cuando hablamos, mañana le veré», indicó sobre el navarro. Respecto al estilo del Real Madrid, se mostró pragmático. «Al final no somos un equipo que juega al contragolpe, hacemos de todo. Cuando hay que defender, lo hacemos, depende del rival. Iniciamos mucho conmigo, jugando desde atrás, también. El otro día fue normal defender una vez que nos adelantamos. Cada uno saca sus bazas fuertes», aseveró. Repasó también su actuación hace dos años en la primera Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. «Ganar un título con un partidazo, portería a cero y parando un penalti en la tanda siempre es bonito. El año pasado fue una buena temporada sin ganar títulos y eso hace que la gente se olvide de tu buena temporada, excepto los madridistas. Espero seguir esta línea pero con títulos. Esperamos que mañana podamos ganar el primer título de la temporada», explicó con la vista tendida en aquella final frente al Atlético en Yeda.