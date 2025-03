Alberto Lejárraga y el beso del ascenso que rompe los tabúes del fútbol

Iván Gelibter y Marina Rivas Miércoles, 26 de abril 2023, 09:38 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

El portero titular del Marbella, Alberto Lejárraga, hizo pública este martes su homosexualidad a través de Twitter, un hecho que supone todo un hito en el fútbol español y europeo, ya que apenas se cuentan con los dedos de una mano los futbolistas que han dado este paso, sobre todo estando en activo. Y es que, precisamente, Lejárraga ha hecho este anuncio coincidiendo con el ascenso de su club este pasado fin de semana a 2ª RFEF y con una foto en la que celebra dicho ascenso besándose con su pareja.

La elección de este formato para contarlo a quienes no lo sabían le da aún más fuerza al anuncio.Se trata de una instantánea perfecta que refleja el momento de euforia que vivió junto a su equipo este fin de semana, tras completar una temporada impecable y consumar la gesta del ascenso a la 2ª RFEF, la cuarta categoría nacional del fútbol. «Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas. Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto. Gracias». Este es el corto, emotivo (y a partir de hoy histórico) mensaje que publicó el guardameta, acompañado de cuatro fotos: dos con su familia y dos con su pareja. Un llamamiento a la felicidad y al amor, pero también un gesto que, voluntario o no, supone una reivindicación por la igualdad y la diversidad en uno de los últimos espacios en los que sigue instalado un tabú anacrónico que apenas se resquebraja con el paso de los años.

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

Tal y como este periódico ha podido confirmar, es la primera vez que el joven de 28 años hace pública una foto en la que, abiertamente, muestra en público su orientación sexual, un hecho inédito en el mundo del fútbol masculino; un gesto que, por tanto, honra al madrileño.

Lejárraga, que este año ha conseguido la gesta de ser el portero menos goleado del grupo IX, cuenta con una dilatada trayectoria; este canterano del Alcorcón jugó en el Navalcarnero, el filial del Granada, el Real Murcia y Las Rozas, justo antes de recalar en el Marbella en 2021, por lo que esta última ha sido su segunda campaña en la Costa del Sol. Como dato destacable, cabe señalar que el madrileño, además de futbolista profesional, es ingeniero informático.