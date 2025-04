El VAR no elimina el teatro; lo perfecciona

Han bastado unos cuantos años, desde la implantación del VAR, para que los jugadores hayan aprendido nuevas maneras de sacar provecho de algo tan antiguo ... como el fútbol mismo: el engaño. Algunas trampas han caído en desuso. Los piscinazos en el área son casi un recuerdo del pasado. Algunos jugadores, como Luis Suárez, eran auténticos especialistas en el arte de simular que el contrario les había derribado, aunque no les hubieran tocado. Recuerdo una soberbia actuación dramatúrgica del 'Pistolero' en la final de la Supercopa de 2017, ante la salida de Keylor Navas. Pero hay tantas que un aficionado se tomó la molestia de agruparlas en un vídeo de 'Youtube' bajo el título de «Los piscinazos más icónicos de Luis Suárez».

El arte de tirarse a la piscina está en declive dado que los jugadores han aprendido que, para que el engaño prospere, es necesario que exista algún tipo de contacto entre los contendientes. Si no lo hay, el árbitro del VAR no tendrá dudas de la artimaña y el tramposo recibirá tarjeta amarilla. Así que las dotes teatrales de los jugadores se centran ahora en simular que uno ha sido golpeado, para provocar que el árbitro expulse al presunto agresor. En el último derbi madrileño, un mastodonte como Rüdiger -de 1,90 de altura y 85 kilos- se fue al suelo, cual si hubiera sido noqueado, ante lo que al árbitro le pareció un codazo del menudo Correa. La fuerza y la intencionalidad son claves, pero ello resulta interpretable.

Las simulaciones de moda giran en torno a presuntos golpes en la cabeza. En cuanto dos futbolistas saltan y uno de ellos nota un ligero roce en el rostro, se desmoronará fulminado. Singularmente rentables son las argucias en los córners. Si el defensa cae al césped precedido de algún tipo de contacto es muy probable que el gol del rival sea revisado y anulado.

Los niños ya practican las diversas artes del embeleco. En cuanto notan que su rival sujeta mínimamente su camiseta, interrumpirán la carrera o se tirarán. Emulan a sus ídolos que también saben que, da igual las veces que se repita una imagen en el VAR, es imposible discernir si medió un agarrón que imposibilitó proseguir al rival o el contacto de la mano con la camiseta del contrario fue superficial. Así que hay que exagerar dramatúrgicamente el gesto. En el caso de las agresiones fingidas, ayudan los gritos y aspavientos de presunto dolor como los que profirió Aspas cuando el bético Luis Felipe intentó arrebatarle el balón.

Aumenta la sensación de injusticia

Así que el VAR no solo no ha extirpado la práctica de la simulación, sino que ha obligado a los teatreros a perfeccionar su arte. El público se solivianta aún más que antes porque, sin el VAR, entendía que el árbitro pudiera caer en la trampa al tener que decidir en segundos. Pero ahora no comprende cómo no se enmiendan ciertas decisiones. Así que aumenta la sensación de injusticia, algo que el VAR prometió que contribuiría a erradicar.

El exárbitro Iturralde González considera que se deberían fijar medidas anti-teatro. El sindicato de futbolistas podría inmiscuirse para aminorar que sus afiliados se engañen entre sí. La simulación podría ser sancionada con tarjeta roja -en lugar de amarilla-, con lo cual el Charles Chaplin de turno se lo pensaría dos veces.

En todo caso, los jugadores inventarán nuevas tretas porque, en última instancia, saben que cuentan con el beneplácito de su hinchada. Los estudios han demostrado que interpretamos una jugada discutible de manera sesgada en función de si nuestro equipo sale favorecido o perjudicado. No es que tergiversemos conscientemente lo sucedido, sino que nuestro cerebro nos engaña: estamos diseñados para experimentar que existe un error o se ha cometido una injusticia, cuando sentimos ira; y, por el contrario, nuestro cerebro envía mensajes que nos sugieren que el mundo está en orden cuando descargamos dopamina después de que nuestro equipo ha anotado un penalti, aunque resulte dudoso.

Pedimos que los futbolistas no engañen cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y en medio de todos están los árbitros, a los que acaso habría que impartir alguna clase de crítica de teatro para avivar su capacidad hermenéutica. Se les podría llevar a una sala para que asistieran a la representación de la comedia cervantina 'El engaño a los ojos'. «La vida es una obra de teatro», dijo Chaplin. Acaso lo pensó después de debutar, con 18 años, en un papel cómico de la obra 'El partido de fútbol'.